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Педри помог. Обамеянг установил уникальное достижение, оформив хет-трик в чемпионате Испании

Испания
(1 голосов)

Пьер-Эмерик on fire

Педри помог. Обамеянг установил уникальное достижение, оформив хет-трик в чемпионате Испании

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг, права на которого принадлежат "Арсеналу", установил интересное и уникальное достижение. Нападающий забил 3 гола в матче 25-го тура Ла Лиги против "Валенсии" (4:1). Гол полузащитника "сине-гранатовых" Педри был переписан на форварда.

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Габонец стал первым игроком в XXI веке, который оформил хет-трик во французской Лиге 1, немецкой Бундеслиге, английской Премьер-лиге и испанской Примере.

Во Франции Пьер-Эмерик защищал цвета "Дижона", "Лилля", "Монако" и "Сент-Этьена", в Германии он играл за "Боруссию Д", а в АПЛ – за "Арсенал".

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В статье: Бундеслига Пьер-Эмерик Обамеянг Лига 1 АПЛ Ла Лига
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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
21.02.2022 в 13:27
Барселоні пощастило з ним
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