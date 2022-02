Педри помог. Обамеянг установил уникальное достижение, оформив хет-трик в чемпионате Испании

Форвард "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг, права на которого принадлежат "Арсеналу", установил интересное и уникальное достижение. Нападающий забил 3 гола в матче 25-го тура Ла Лиги против "Валенсии" (4:1). Гол полузащитника "сине-гранатовых" Педри был переписан на форварда.

Габонец стал первым игроком в XXI веке, который оформил хет-трик во французской Лиге 1, немецкой Бундеслиге, английской Премьер-лиге и испанской Примере.

Pierre-Emerick Aubameyang is the first player in the 21st century to score a hat-trick in Ligue 1, the Bundesliga, the Premier League and LaLiga. pic.twitter.com/biAFMa1iTZ