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Педри помог. Обамеянг установил уникальное достижение, оформив хет-трик в чемпионате Испании
Пьер-Эмерик on fire
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг, права на которого принадлежат "Арсеналу", установил интересное и уникальное достижение. Нападающий забил 3 гола в матче 25-го тура Ла Лиги против "Валенсии" (4:1). Гол полузащитника "сине-гранатовых" Педри был переписан на форварда.
Габонец стал первым игроком в XXI веке, который оформил хет-трик во французской Лиге 1, немецкой Бундеслиге, английской Премьер-лиге и испанской Примере.
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Pierre-Emerick Aubameyang is the first player in the 21st century to score a hat-trick in Ligue 1, the Bundesliga, the Premier League and LaLiga. pic.twitter.com/biAFMa1iTZ
Во Франции Пьер-Эмерик защищал цвета "Дижона", "Лилля", "Монако" и "Сент-Этьена", в Германии он играл за "Боруссию Д", а в АПЛ – за "Арсенал".
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