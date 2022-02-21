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Перес хочет подписать новый контракт с Винисиусом

Испания
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Мадридскому клубу нужен молодой талант

Перес хочет подписать новый контракт с Винисиусом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Президент "Реала" Флорентино Перес хочет подписать новый контракт с нападающим Винисиусом. Как пишет Marca, соглашение будет рассчитано на пять лет.

21-летний Винисиус перешел в "Реал" летом 2018 года из "Фламенго". Сумма трансфера составила 45 миллионов евро. Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне форвард забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах испанского чемпионата.

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В статье: Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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