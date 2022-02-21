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Агуэро об отце: Он никогда не говорил мне, что я хорошо играю

Испания
(1 голосов)

Отец дал нападающему расслабиться только после завершения карьеры

Агуэро об отце: Он никогда не говорил мне, что я хорошо играю

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Бывший нападающий "Барселоны", "Манчестер Сити" и "Атлетико" Серхио Агуэро рассказал TyC Sports о своем отце. "Мой старик говорил, что моя игра – катастрофа", – сказал аргентинец.

"Меня всегда поддерживала семья и Бенхамин, что имеет основополагающее значение во все времена. Исключением был мой старик, который сказал, что моя игра – катастрофа.

Он был очень жестким и требовательным. Он никогда не говорил мне, что хорошо играю. Когда я завершил карьеру 15 декабря, он сказал, что я лучший игрок, которого он видел.

Я наплевательски относился ко многим вещам, а он был довольно строг в этом отношении.

Он всегда искал способ сделать так, чтобы я чувствовал себя плохо, даже несмотря на гол или хорошую игру. Даже когда я был большим парнем и забивал, он говорил, что мне повезло. Он говорил мне многое такое, из-за чего я не мог расслабиться, потому что мог выложиться больше.

Ему не было достаточно того, что я тренируюсь и играю. И если я плохо вел себя на улице, он говорил, что я не буду играть или тренироваться. Из-за него я плакал всю неделю, пока он не передумает.

Это были другие времена, но меня это вполне устраивает. Это сослужило мне хорошую службу, и я многому научился. Сегодня у меня нет ненависти к моему старику за то, как он обращался со мной. Благодаря ему я научился ценить футбол и сосредотачиваться на том, чего я хотел. Он даже не позволял мне ходить танцевать, когда я был в своем первом клубе "Индепендьенте". Я плакал, я был ранимым", – сказал Агуэро.

Напомним, что Серхио объявил о завершении карьеры 15 декабря. Футболисту пришлось закончить с футболом из-за проблем с сердцем.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Серхио Агуэро Барселона Манчестер Сити
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Источник:
tycsports.com

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Комментарии (2)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.02.2022 в 00:01
Отцы не всегда чувстенны, но они всегда чувствуют и любят вас! Я понял это только тогда, когда потерял. Всегда звонил, приезжал когда мог, но общение с ними, как воздух, невозможно надышаться. Позвоните родителям немедленно, они всегда ждут, они как дети.)
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hrdhrd (Украина)
22.02.2022 в 00:39
Я надеюсь, в клонировании моего аккаунта ты участия не принимал, чувственный ты наш. И на друга своего криворожского внимание обрати, сегодня он тебе друг, а завтра клонирует аккаунты.
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