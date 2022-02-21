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Примера. Сельта - Леванте 1:1. Лягушки оживают?

Испания
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Главный аутсайдер сезона подает признаки жизни

Примера. Сельта - Леванте 1:1. Лягушки оживают?

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Octavio Passos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Леванте" оттолкнулся от сенсационной победы над "Атлетико" (1:0), взяв очко на "Балаидосе", где "Сельта" до этого побеждала в трех турах подряд.

Вообще это был довольно интересный матч. "Кельты" начали доминирующе, но без моментов. "Леванте" наоборот выбегал вперед редко, но создал лучший момент в первом тайме - Дани Гомес промахнулся по пустым воротам после прострела Моралеса.

После перерыва игра еще раскрылась - команды явно подустали прессинговать и фолить. За "Леванте" лучший шанс потерял Рохер Марти - он пробил мимо с 10 метров.

А вот "Сельта" после недолгой пристрелки открыла счет. Все для Серви сделал Хави Галан - его подача на дальнюю штангу была идеальной; аргентинцу оставалось только подставить голову.

Еще месяц-два назад "Леванте" бы точно сдался после такого, но на сей раз "Лягушки" приятно удивили - после замен команда пошла вперед и забила справедливый ответный мяч - все тот же Рохер Марти разобрался в штрафном после прострела слева.

Ничья не решает всех проблем "Леванте", но хотя бы показывает, что команда еще жива. В таблице у нее 15 очков и 20-я строчка; до спасительного 17-го места еще 9 баллов.

Касательно "Сельты", у нее 9-е место, 32 очка и никаких видимых целей - просто барахтаются в середине таблицы.

25-й тур. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Леванте" - 1:1

Голы: Серви, 67 - Марти, 82

"Сельта": Дитуро - Мальо, Айду, Араухо (Пинеда, 63), Галан - Бельтран - Браис Мендес, Денис Суарес (Доминес, 62), Серви (Тапиа, 77) - Аспас, Мина (Тиаго Гальярдо, 86)

"Леванте": Карденас - Мирамон, Робер, Дуарте, Касерес (Кантеро, 75), Сон (Клерк, 85) - Мелеро (Мальса, 75), Пепелу, Барди - Моралес (Марти, 62), Дани Гомес (де Фрутос, 62)

Предупреждения: Араухо, 45, Серви, 57, Аспас, 90 - Мелеро, 25, Касерес, 40, Карденас, 55, Марти, 87, де Фрутос, 90+1

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В статье: Сельта (Виго) Леванте (Валенсия)
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