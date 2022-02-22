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Форвард Барселоны объяснил, почему он согласился пойти на существенное понижение зарплаты
Много теплых слов в адрес каталонцев
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард каталонской "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг дал интервью изданию Mundo Deportivo. В частности, футболист ответил на интересный вопрос по поводу своего оклада в Испании.
"Я действительно хотел перейти в "Барсу". Я отказался от своей зарплаты, потому что это такая возможность, которая выпадает раз в жизни. Я начал работать с первого же дня, как приехал сюда – собираюсь продолжать в том же духе. Мне хочется выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов. Артета? Он пожелал мне удачи в новом клубе".
Напомним, Обамеянг расторгнул контракт с "Арсеналом" в январе и подписал трудовой договор с "Барселоной" на 3,5 года. До конца текущей кампании габонец будет получать всего 20 тысяч евро в месяц.
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