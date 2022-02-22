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Арсенал хочет подписать 120-миллионного полузащитника Атлетико
Артета лично хочет трансфер Фелиша
Фото: twitter.com/atletienglish
Полузащитник "Атлетико Мадрид" Жоао Фелиш может присоединиться следующим летом к "Арсеналу", сообщает OKDIARIO. "Гуннеры" уже связались с агентом игрока Жорже Мендешем с просьбой устроить переход.
Сообщается, что Симеоне не рассчитывает на Фелиша, несмотря на доврие к игроку со стороны руководства.
Полузащитника в Лондоне хочет видеть лично главный тренер "Арсенала" Микель Артета и клуб готов провернуть сделку.
Напомним, что в 2019 году Фелиш присоединился к "Атлетико" из "Бенфики" за 127 миллионов евро.
В этом сезоне Фелиш сыграл за "Атлетико" 24 матча, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего хавбека в 60 миллионов евро.
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