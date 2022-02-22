Арсенал хочет подписать 120-миллионного полузащитника Атлетико

Полузащитник "Атлетико Мадрид" Жоао Фелиш может присоединиться следующим летом к "Арсеналу", сообщает OKDIARIO. "Гуннеры" уже связались с агентом игрока Жорже Мендешем с просьбой устроить переход.

Сообщается, что Симеоне не рассчитывает на Фелиша, несмотря на доврие к игроку со стороны руководства.

Полузащитника в Лондоне хочет видеть лично главный тренер "Арсенала" Микель Артета и клуб готов провернуть сделку.

Напомним, что в 2019 году Фелиш присоединился к "Атлетико" из "Бенфики" за 127 миллионов евро.

В этом сезоне Фелиш сыграл за "Атлетико" 24 матча, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего хавбека в 60 миллионов евро.