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Арсенал хочет подписать 120-миллионного полузащитника Атлетико

Испания
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Артета лично хочет трансфер Фелиша

Арсенал хочет подписать 120-миллионного полузащитника Атлетико

Фото: twitter.com/atletienglish

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Полузащитник "Атлетико Мадрид" Жоао Фелиш может присоединиться следующим летом к "Арсеналу", сообщает OKDIARIO. "Гуннеры" уже связались с агентом игрока Жорже Мендешем с просьбой устроить переход.

Сообщается, что Симеоне не рассчитывает на Фелиша, несмотря на доврие к игроку со стороны руководства.

Полузащитника в Лондоне хочет видеть лично главный тренер "Арсенала" Микель Артета и клуб готов провернуть сделку.

Напомним, что в 2019 году Фелиш присоединился к "Атлетико" из "Бенфики" за 127 миллионов евро.

В этом сезоне Фелиш сыграл за "Атлетико" 24 матча, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего хавбека в 60 миллионов евро.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Арсенал (Лондон) Диего Симеоне Микель Артета Жоау Феликс
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Источник:
okdiario.com

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