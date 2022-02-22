Атлетико потерял ключевого полузащитника перед матчем против Манчестер Юнайтед

Полузащитник "Атлетико Мадрид" Коке пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" 23 февраля, сообщает GSFN. У игрока травма.

Atlético Madrid midfielder Koke will miss the club's last 16 Champions League clash with Manchester United due to injury. — Get Spanish Football News (@GSpanishFN) February 22, 2022

Сообщается, что испанец получил повреждение в матче против "Осасуны" (3:0) и пропустил тренировку в понедельник, 21 февраля.

Сроки восстановления полузащитника не сообщаются.

В этом сезоне Коке сыграл 30 матчей и отдал 2 голевые передачи. 30-летний хавбек не пропускал матчей Лиги чемпионов с ноября 2018 года.