Атлетико потерял ключевого полузащитника перед матчем против Манчестер Юнайтед

Полузащитник "Атлетико Мадрид" Коке пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" 23 февраля, сообщает GSFN. У игрока травма.

Atlético Madrid midfielder Koke will miss the club's last 16 Champions League clash with Manchester United due to injury.