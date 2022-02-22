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Атлетико потерял ключевого полузащитника перед матчем против Манчестер Юнайтед
У испанца повреждение
Фото: twitter.com/atletienglish
Полузащитник "Атлетико Мадрид" Коке пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" 23 февраля, сообщает GSFN. У игрока травма.
Atlético Madrid midfielder Koke will miss the club's last 16 Champions League clash with Manchester United due to injury.— Get Spanish Football News (@GSpanishFN) February 22, 2022
Сообщается, что испанец получил повреждение в матче против "Осасуны" (3:0) и пропустил тренировку в понедельник, 21 февраля.
Сроки восстановления полузащитника не сообщаются.
В этом сезоне Коке сыграл 30 матчей и отдал 2 голевые передачи. 30-летний хавбек не пропускал матчей Лиги чемпионов с ноября 2018 года.
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