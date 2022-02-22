  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Лапорта отклонил предложение титульного спонсорства в 90 млн. евро в год
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лапорта отклонил предложение титульного спонсорства в 90 млн. евро в год

Испания
(1 голосов)

Президент не хочет, чтобы на футболках команды были криптовалютные биржи

Лапорта отклонил предложение титульного спонсорства в 90 млн. евро в год

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Жоан Лапорта, президент "Барселоны", отклонил предложения криптобирж Socios.com и Chiliz.net, которые занимаются выпуском токенов футбольных команд, сообщает Marca. Каталонцам предлагали 70 + 20 миллионов евро бонусам за титульное спонсорство.

Президент отдал предпочтение Spotify, аргументировав отказ следующим образом: "Это спекулятивный, рискованный, очень изменчивый и неэтичный сектор".

Сообщается, что по текущему соглашению со Spotify с учетом бонусов получит 280 миллионов евро за 3 года сотрудничества.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жоан Лапорта Барселона Spotify Socios.com Chiliz.net
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
marca.com

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...