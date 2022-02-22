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Лапорта отклонил предложение титульного спонсорства в 90 млн. евро в год
Президент не хочет, чтобы на футболках команды были криптовалютные биржи
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Жоан Лапорта, президент "Барселоны", отклонил предложения криптобирж Socios.com и Chiliz.net, которые занимаются выпуском токенов футбольных команд, сообщает Marca. Каталонцам предлагали 70 + 20 миллионов евро бонусам за титульное спонсорство.
Президент отдал предпочтение Spotify, аргументировав отказ следующим образом: "Это спекулятивный, рискованный, очень изменчивый и неэтичный сектор".
Сообщается, что по текущему соглашению со Spotify с учетом бонусов получит 280 миллионов евро за 3 года сотрудничества.
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