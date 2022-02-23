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Стержень Мадрида. Сегодня отмечает юбилей ключевой полузащитник Реала
Блистали бы без него Модрич и Кроос?
Getty Images / Global Images Ukraine
Карлос Энрике Казимиро родился 23 февраля 1992-го (Сан-Жозе-дус-Кампус), более известен как Каземиро. Бразильский футболист, опорный полузащитник клуба "Реал Мадрид" и сборной Бразилии. Сегодня 14-му номеру "меренг" исполняется 30 лет.
Каземиро – четырехкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА, чемпион мира и Южной Америки в составе молодежной сборной Бразилии, участник четырех розыгрышей Кубка Америки (выиграл турнир в 2019-м) и чемпионата мира 2018 года в составе национальной сборной.
Casemiro turns 30.— Madrid Xtra. (@MadridXtra) February 22, 2022
Happy Birthday, @Casemiro! pic.twitter.com/UwrXZynsNh
Каземиро – воспитанник "Сан-Паулу", также он выступал на правах аренды за "Порту". Помимо 4 трофеев ЛЧ он выиграл со "сливочными" Ла Лигу (2), Кубок Испании, Суперкубок страны (3), Суперкубок УЕФА (2) и КЧМ (3).
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