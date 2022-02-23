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Дембеле хочет продолжить карьеру в Барселоне
Игрок доволен работой Хави
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado/Quality Sport Images
Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле благодарен главному тренеру Хави, который оставил его в составе и предоставляет игровую практику.
По данным Diario Sport, футболист хочет остаться в испанском клубе. Такой приоритет у французского игрока по состоянию на конец февраля. В "Барселоне" не отказывается от переговоров по контракту, но не будет предпринимать шагов — все будет зависеть от самого футболиста.
К тому же, клуб уже не предложит Дембеле тех условий, на которые была готова зимой.
В нынешнем сезоне на счету нападающего один мяч в 14 матчах и три результативные передачи.
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