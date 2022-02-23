Дембеле хочет продолжить карьеру в Барселоне

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле благодарен главному тренеру Хави, который оставил его в составе и предоставляет игровую практику.

По данным Diario Sport, футболист хочет остаться в испанском клубе. Такой приоритет у французского игрока по состоянию на конец февраля. В "Барселоне" не отказывается от переговоров по контракту, но не будет предпринимать шагов — все будет зависеть от самого футболиста.

К тому же, клуб уже не предложит Дембеле тех условий, на которые была готова зимой.

В нынешнем сезоне на счету нападающего один мяч в 14 матчах и три результативные передачи.