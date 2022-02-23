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Стала известна дата и время проведения Эль Класико
Матч состоится в марте
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stringer/Anadolu Agency
Стала известна дата ближайшее "эль класико" между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной".
Как пишет Примера в "твиттере", команды сыграют в 29-м туре чемпионата, матч состоится 20 марта в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Стартовый свисток прозвучит в 22:00.
В рамках первого круга чемпионата Испании "Барселона" и "Реал" встречались в 10-м туре. Победу со счётом 2:1 одержали "сливочные".
После 25 сыгранных туров в Примере "Реал" располагается на первом месте (57 очков), "Барселона" за 24 матча набрала 42 очка и занимает четвёртую строчку в таблице.
???????? #ElClásico ????????— LaLiga (@LaLiga) February 23, 2022
⚽ Jornada 29
???? Domingo 20 de marzo
⌚ 21:00 horas
???? Santiago Bernabéu
????????????????❤ El ???????????????????????????? será ________. #LaLigaSantander pic.twitter.com/VrpxI1KvFk
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