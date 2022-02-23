Стала известна дата и время проведения Эль Класико

Стала известна дата ближайшее "эль класико" между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной".

Как пишет Примера в "твиттере", команды сыграют в 29-м туре чемпионата, матч состоится 20 марта в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

В рамках первого круга чемпионата Испании "Барселона" и "Реал" встречались в 10-м туре. Победу со счётом 2:1 одержали "сливочные".

После 25 сыгранных туров в Примере "Реал" располагается на первом месте (57 очков), "Барселона" за 24 матча набрала 42 очка и занимает четвёртую строчку в таблице.