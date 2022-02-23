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Президент Атлетико: Симеоне будет в Атлетико столько, сколько захочет
Журналисты доконали Энрике
Фото: twitter.com/atletienglish
Президент "Атлетико Мадрид" Энрике Соресо в общении с журналистами ответил на вопрос о будущем в клубе Диего "Чоло" Симеоне. "То, что он сделал за 10 лет, не сделал никто другой", – приводит его слова журналист Рубен Урия.
Cerezo: "Simeone estará en el Atleti el tiempo que él quiera. ¿Está claro? Algunos compañeros vuestros están locos porque el Cholo falle para criticar. Lo que ha hecho en 10 años no lo ha hecho nadie. Cuando se vaya, pondré a un periodista porque hacéis alineaciones como nadie".— Rubén Uría (@rubenuria) February 23, 2022
"Симеоне будет в "Атлетико" столько, сколько захочет. Это ясно? Некоторые ваши коллеги злятся, потому что Чоло не терпит критики.
То, что он сделал за 10 лет, не сделал никто другой. Когда он уйдет, я поставлю журналиста, потому что ты составляешь составы, как никто другой", – сказал президент "Атлетико" в беседе с журналистами.
Атлетико идет в чемпионате Испании на 5 месте с 42 очками после 25 туров.
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