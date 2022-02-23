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Президент Атлетико: Симеоне будет в Атлетико столько, сколько захочет

Испания
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Журналисты доконали Энрике

Президент Атлетико: Симеоне будет в Атлетико столько, сколько захочет

Фото: twitter.com/atletienglish

Новина українською

Президент "Атлетико Мадрид" Энрике Соресо в общении с журналистами ответил на вопрос о будущем в клубе Диего "Чоло" Симеоне. "То, что он сделал за 10 лет, не сделал никто другой", – приводит его слова журналист Рубен Урия.

"Симеоне будет в "Атлетико" столько, сколько захочет. Это ясно? Некоторые ваши коллеги злятся, потому что Чоло не терпит критики.

То, что он сделал за 10 лет, не сделал никто другой. Когда он уйдет, я поставлю журналиста, потому что ты составляешь составы, как никто другой", – сказал президент "Атлетико" в беседе с журналистами.

Атлетико идет в чемпионате Испании на 5 месте с 42 очками после 25 туров.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Энрике Сересо
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