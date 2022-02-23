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Депай не сыграет против Наполи

Испания
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Голландец пропустил уже 7 матчей из-за травмы ахилла

Депай не сыграет против Наполи

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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Нападающий "Барселоны" Мемфис Депай не успеет восстановиться к матчу против "Наполи" 24 февраля, сообщает клубный твиттер. Голландец не попал в заявку на матч в Неаполе.

Мемфис получил повреждение 19 января. Также Депай уже выбывал на месяц в начале декабря.

В этом сезоне Мемфис провел 23 матча, забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи. Матч "Наполи" и "Барселоны" начнется 24 февраля в 22:00.

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В статье: Барселона Наполи (Неаполь) Мемфис Депай
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