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Депай не сыграет против Наполи
Голландец пропустил уже 7 матчей из-за травмы ахилла
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Нападающий "Барселоны" Мемфис Депай не успеет восстановиться к матчу против "Наполи" 24 февраля, сообщает клубный твиттер. Голландец не попал в заявку на матч в Неаполе.
???? CONVOCATÒRIA ????#NapoliBarça pic.twitter.com/yhVHOphkdL— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) February 23, 2022
Мемфис получил повреждение 19 января. Также Депай уже выбывал на месяц в начале декабря.
В этом сезоне Мемфис провел 23 матча, забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи. Матч "Наполи" и "Барселоны" начнется 24 февраля в 22:00.
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