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Ферран Торрес: Барселона – лучший клуб мира. Все знают её историю

Испания
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Испанец перешел от финалистов Лиги чемпионов к 3 команде в группе

Ферран Торрес: Барселона – лучший клуб мира. Все знают её историю

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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Нападающий "Барселоны" Ферран Торрес поделился мнением о клубе, а также о том, как принимал решение о переходе. "Это было моей мечтой. И она исполнилась", – приводит его слова Mundo Deportivo.

"Барса" – лучший клуб в мире. Все знают ее историю: она всегда борется за каждый трофей.

Когда я покидал "Валенсию" и переходил в "Ман Сити", знал, что вернусь и буду играть за одну из лучших команд Ла Лиги. Это моя мечта. И она исполнилась.

Когда появился вариант с "Барсой", я сразу сказал, что хочу перейти. После хорошей игры против Италии в составе сборной Испании Матеу Алемани позвонил моему агенту и сказал, что меня хочет «Барса».

Узнав об этом, я сказал агенту: что бы ни случилось, я должен оказаться здесь", – сказал полузащитник "Барселоны".

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В статье: Валенсия (Испания) Барселона Манчестер Сити Ферран Торрес
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Источник:
mundodeportivo.com

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