Ферран Торрес: Барселона – лучший клуб мира. Все знают её историю

Нападающий "Барселоны" Ферран Торрес поделился мнением о клубе, а также о том, как принимал решение о переходе. "Это было моей мечтой. И она исполнилась", – приводит его слова Mundo Deportivo.

"Барса" – лучший клуб в мире. Все знают ее историю: она всегда борется за каждый трофей.

Когда я покидал "Валенсию" и переходил в "Ман Сити", знал, что вернусь и буду играть за одну из лучших команд Ла Лиги. Это моя мечта. И она исполнилась.

Когда появился вариант с "Барсой", я сразу сказал, что хочу перейти. После хорошей игры против Италии в составе сборной Испании Матеу Алемани позвонил моему агенту и сказал, что меня хочет «Барса».

Узнав об этом, я сказал агенту: что бы ни случилось, я должен оказаться здесь", – сказал полузащитник "Барселоны".