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Красавец Ванда Метрополитано. Сине-желтый стадион в столице Испании

Испания
(2 голосов)

Такой красоты много не бывает

Красавец Ванда Метрополитано. Сине-желтый стадион в столице Испании

UA-Футбол
Новина українською

Ранее мы сообщали, что стадионы в Польше и Мюнхене приобрели цвета сине-желтого флага. Флеш-моб стремительно распространяется по Европе, следующим стадионом, который приобрел лучшие в мире цвета, стал испанский "Ванда Метрополитано" ("Атлетико", Мадрид, Испания).

Вот так теперь выглядит стадион:

Напомним, Украина уже вторые сутки отражает наступление россии. Прямо сейчас оккупант усиленно штурмует Киев, но украинские военные и отряды самообороны дают достойный отпор врагу.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Alex-696 (Немирів)
25.02.2022 в 23:14
То хто тепер фашист: Зозуля чи х.йло?
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Alex_ForzaMilan (Київ)
25.02.2022 в 23:05
Дякуємо іспанцям за підтримку.
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