Красавец Ванда Метрополитано. Сине-желтый стадион в столице Испании

Ранее мы сообщали, что стадионы в Польше и Мюнхене приобрели цвета сине-желтого флага. Флеш-моб стремительно распространяется по Европе, следующим стадионом, который приобрел лучшие в мире цвета, стал испанский "Ванда Метрополитано" ("Атлетико", Мадрид, Испания).

Вот так теперь выглядит стадион:

Напомним, Украина уже вторые сутки отражает наступление россии. Прямо сейчас оккупант усиленно штурмует Киев, но украинские военные и отряды самообороны дают достойный отпор врагу.