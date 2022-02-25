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Красавец Ванда Метрополитано. Сине-желтый стадион в столице Испании
Такой красоты много не бывает
Ранее мы сообщали, что стадионы в Польше и Мюнхене приобрели цвета сине-желтого флага. Флеш-моб стремительно распространяется по Европе, следующим стадионом, который приобрел лучшие в мире цвета, стал испанский "Ванда Метрополитано" ("Атлетико", Мадрид, Испания).
Вот так теперь выглядит стадион:
#StopWar pic.twitter.com/cbAiGX1Bko— Atlético de Madrid (@atletienglish) February 25, 2022
Напомним, Украина уже вторые сутки отражает наступление россии. Прямо сейчас оккупант усиленно штурмует Киев, но украинские военные и отряды самообороны дают достойный отпор врагу.
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