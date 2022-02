Примера. Леванте - Эльче 3:0. Есть третья победа в сезоне

Пока Украина отражает российскую навалу, в мирной Испании начался 26-й тур чемпионата.

"Леванте" предпринимает отчаянную попытку избежать вылета и сегодня сделал к этому важный шаг, дома обыграв "Эльче". Пожалуй, это была лучшая игра "Лягушек" в сезоне.

Естественно, у "Эльче" тоже были шансы, и Карденасу несколько раз пришлось спасать своих, но в целом "Леванте" выглядел здорово по меркам этого сезона и забил два симпатичных гола на контратаках.

Функции лидера взял на себя Хорхе де Фрутос - сперва он убежал в отрыв и вывел на пустые ворота Моралеса, а в моменте со вторым голом вообще сделал все сам - и прошел, и прострелил, и добил мяч в сетку после небольшой суматохи.

3-0 - @LevanteUDen have recorded vs Elche their biggest win in a Valencian derby in #LaLiga ever (3-0 as in Villarreal in 2011). Hope#LevanteElche pic.twitter.com/t2DKdN1jDl