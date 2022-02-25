Примера. Леванте - Эльче 3:0. Есть третья победа в сезоне

Пока Украина отражает российскую навалу, в мирной Испании начался 26-й тур чемпионата.

"Леванте" предпринимает отчаянную попытку избежать вылета и сегодня сделал к этому важный шаг, дома обыграв "Эльче". Пожалуй, это была лучшая игра "Лягушек" в сезоне.

Естественно, у "Эльче" тоже были шансы, и Карденасу несколько раз пришлось спасать своих, но в целом "Леванте" выглядел здорово по меркам этого сезона и забил два симпатичных гола на контратаках.

Функции лидера взял на себя Хорхе де Фрутос - сперва он убежал в отрыв и вывел на пустые ворота Моралеса, а в моменте со вторым голом вообще сделал все сам - и прошел, и прострелил, и добил мяч в сетку после небольшой суматохи.

3-0 - @LevanteUDen have recorded vs Elche their biggest win in a Valencian derby in #LaLiga ever (3-0 as in Villarreal in 2011). Hope#LevanteElche pic.twitter.com/t2DKdN1jDl — OptaJose (@OptaJose) February 25, 2022

Третий гол Мелеро на последней минуте в пустые ворота уже ничего не решал - просто подчеркнул превосходство хозяев.

В таблице "Леванте" после этой победы остался последним с 18 очками, но его отставание от спасительной 17-й строчки сократилось до 6 баллов. Касательно "Эльче", он 13-й с 29 очками.

26-й тур Примеры. Валенсия. "Сьюдад де Валенсия"

"Леванте" - "Эльче" - 3:0

Голы: Моралес, 37, де Фрутос, 67, Мелеро, 90

"Леванте": Карденас - Мирамон, Робер, Дуарте, Касерес (Коке, 86), Сон - де Фрутос (Барди, 76), Пепелу, Мальса (Дани Гомес, 86), Моралес (Мелеро, 64) - Марти (Вукчевич, 86)

"Эльче": Бадиа - Баррахан (Хосан, 60), Роко, Бигас, Мохика - Моренте (Марконе, 75), Маскарель (Гути, 75), Гумбау, Милья (Фидель, 75) - Бойе (Понсе, 60), Каррильо

Предупреждения: де Фрутос, 69 - Баррахан, 59, Роко, 83

Удаление: Гумбау, 73