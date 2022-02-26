Примера. Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1. Снова Бензема и Винисиус

В далеком от нас цивилизованном мире, где на головы мирных людей не падают российские снаряды, продолжаются футбольные чемпионаты.

"Реал" выиграл дерби у "Райо Вальекано" в увлекательном противостоянии, где были обоюдные моменты, сэйвы, спады и неожиданные всплески активности.

"Сливочные" наиграли на гол еще до перерыва, но мяч Каземиро арбитры отменили из-за офсайда, а удары Асенсио и Бензема потащил Зидан. За "Райо" отдувались Гвардиола, Трехо и Альваро - тоже было опасно.

По ходу второго тайма "Реал" занервничал - Анчелотти так наехал на Винисиуса, что, казалось, дело словами не кончится. Вскоре после этого Куртуа совершил двойной сэйв - Мадрид наварил в своей штрафной.

Тем не менее, ор папы Карло не прошел даром. На 83-й минуте Винисиус таки сделал как надо - открылся под проникающий пас и выкатил Бензема на пустые ворота.

В таблице благодаря победе "Реал" укрепил первое место - у него 60 очков; идущая второй "Севилья" имеет 51 и игру в запасе. Касательно "Райо", его серия без побед в Ла Лиге достигла 7 матчей - команда Андони Ираолы идет 12-й с 31 очком.

26-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Реал Мадрид" - 0:1

Гол: Бензема, 83

"Райо Вальекано": Зидан - Балью, Марио Суарес, Катена, Фран Гарсия - Комесанья, Валентин (Сисс, 66) - Бебе (Паласон, 73), Трехо (Нтека, 85), Альваро Гарсия (Силла, 85) - Гвардиола (Фалькао, 73)

"Реал Мадрид": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Начо, Менди - Модрич (Себальос, 88), Каземиро (Вальверде, 61), Кроос - Асенсио, Бензема, Винисиус (Камавинга, 88)

Предупреждения: Валентин, 42, Трехо, 56, Балью, 65, Бебе, 72, Катена, 79, Силла, 90+5 - Каземиро, 58, Менди, 63, Родриго, 80, Себальос, 90+5