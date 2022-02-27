Примера. Севилья взяла реванш в дерби, покер от 19-летнего таланта в Вильярреале

Держись, Украина! А пока расскажем болельщикам, что происходит на полях Испании в это воскресенье.

В Вильярреале феерию устроил 19-летний Ереми Пино, оформивший покер в ворота "Эспаньола". Забивал молодой талант на любой вкус - и головой навес замыкал, и пользовался суматохой в штрафной, и выход один на один реализовал. Крут парень.

"Эспаньол" отыграл один мяч в середине второго тайма и вроде бы даже воодушевился, но зря - Булайе Дья в контратаке добил последние надежды "Попугаев".

У "Вильярреала" после победы 42 очка и 5-е место; "Эспаньол" идет 14-м и у него серия из 8 матчей без побед подряд во всех турнирах.

26-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Эспаньол" - 5:1

Голы: Пино, 14, 20, 45, 53, Дья, 86 - Баре, 65

"Вильярреал": Рульи - Орье, Альбиоль, Пау Торрес (Манди, 46), Эступиньян - Пино (Чуквезе, 75), Капу (Иборра, 63), Парехо, Тригейрос - Ло Чельсо (Мой Гомес, 63), Данжума (Дья, 76)

"Эспаньол": Диего Лопес - Хиль, Серхи Гомес, Кабрера, Педроса (Дидак Вила, 74) - Пуадо (Меламед, 64), Эррера (Эмбарба, 63), Баре, Дардер, Вильена (Димата, 46) - де Томас (Ву Лей, 82)

Предупреждения: Орье, 31, Альбиоль, 90+3 - Педроса, 40

"Севилья" взяла реванш у "Бетиса" за поражение в четвертьфинале Кубка короля, причем с тем же счетом.

Команды провели два очень разных тайма. До перерыва "Бетиса" не было на поле вообще, и "Нервион" мог побеждать еще крупнее, чем 2:0. Что говорить, если Мунир забил после прямого выноса Буну от своих ворот?

Чтоб наладить игру, Пеллегрини пришлось поменять двух лидеров - Фекира и Карвалью - и сработало. После перерыва уже "Севилья" отбивалась, а "Бетис" наседал. Возможно, зелено-белые даже наиграли на ничью, но их подвела плохая реализация. Особенно это касается Алекса Морено - у него был царский шанс.

Красивый гол Каналеса со штрафного случился уже слишком поздно, так что "Севилья" укрепилась на 2-й строчке с 54 очками - 6 баллов отставания от "Реала". У "Бетиса" 3-я строчка и 46 очков.

26-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Бетис" - 2:1

Голы: Ракитич, 24 (с пенальти), Мунир, 41 - Каналес, 90+4

"Севилья": Буну - Навас, Фернандо, Диего Карлос (Гудель, 46), Акунья (Аугустинссон, 81) - Жордан (Оливер, 76), Дилейни, Ракитич - Корона, Эн-Несири (Рафа Мир, 81), Папу Гомес (Мунир, 30)

"Бетис": Браво - Бельерин, Бартра, Виктор Руис, Алекс Морено - Гвидо Родригес (Акуоку, 77), Карвалью (Руибаль, 46) - Каналес, Фекир (Хоакин, 46), Тельо - Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 70)

Предупреждения: Жордан, 13, Акунья, 28, Буну, 67, Аугустинссон, 87, Мунир, 90+3, Фернандо, 90+4 - Каналес, 13, Гвидо Родригес, 75, Руибаль, 77

Во встрече двух баскских команд логичную победу одержала та, что играла лучше. Не "хорошо", и просто лучше.

То ли Иманол Альгуасиль дал передохнуть лидерам, то ли устроил показательную взбучку после 1:3 в Лиге Европы от "Лейпцига", но сегодня старт "Ла Реала" наполовину состоял из резервистов. И ставка сработала - они очень старались.

У "Осасуны" и момента не вспомнить, а "Сосьедад" с трудом, но создавал угрозы усилиями Мартина, Джуара и других.

Решающий гол Элустондо забил после толкотни и суматохи в штрафной "Осасуны" - абсолютно типичная картина для этого матча.

В таблице "Ла Реал" после победы поднялся на 7-е место с 41 очком; у "Осасуны" - 11-е место и 32 балла.

26-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Осасуна" - 1:0

Гол: Элустондо, 52

"Реал Сосьедад": Ремиро - Элустондо, Ле Норманн, Пачеко, Горосабель (Порту, 82) - Мерино, Ильярраменди (Субименди, 71) - Джуара (Сола, 71), Давид Сильва, Мартин (Оярсабаль, 59) - Исак (Серлот, 71)

"Осасуна": Эррера - Видаль, Давид Гарсия, Крус, Ману Санчес (Коте, 82) - Авила (Роберто Торрес, 82), Монкайола, Торро, Рубен Гарсия (Барха, 73) - Брашанац (Хави Мартинес, 73) - Будимир

Предупреждения: Крус, 8, Видаль, 90+1, Коте, 90+5, Роберто Торрес, 90+6