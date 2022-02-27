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Примера. Барселона - Атлетик 4:0. Много красоты, особенно от Дембеле

Испания
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(1 голосов)

Каталонцы набрали лучший ход с начала сезона

Примера. Барселона - Атлетик 4:0. Много красоты, особенно от Дембеле

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Добрый вечер, несгибаемая Украина! Если у кого есть моральные силы и интернет, то кратенько о центральном матче тура в Испании.

"Барселона" добыла третью кряду уверенную победу во всех турнирах, причем впервые за месяц отыграла "на ноль" - прогресс команды Хави налицо.

"Атлетик" четко выбрал свой приоритет - у него в среду ответный полуфинал Кубка на "Месталье", и лучшие игроки сегодня остались в запасе. Собственно, это во многом и предопределило доминирование "Барселоны".

Первый гол каталонцев - Обамеянг добил мяч в сетку после удара Пике в каркас. В третьем матче кряду забил габонец - что же с ним было в "Арсенале"?

Второй гол - индивидуальный шедевр Усмана Дембеле, который с острого угла прошил ближнюю девятку из-под защитника. Получилось на загляденье.

Третий - очередной гол Люка де Йонга со второго этажа; кажется, во всей Примере головой он играет лучше всех. Четвертый - Депай замкнул прострел Дембеле.

У "Барсы" было еще много шансов, но Феррану откровенно не везло. Впрочем, неважно - в таблице команда вернула себе 4-е место с 45 очками; у "Атлетика" - 37 баллов и 8-я позиция.

26-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Атлетик" - 4:0

Голы: Обамеянг, 37, Дембеле, 73, Люк де Йонг, 90, Депай, 90+4

"Барселона": тер Штеген - Алвес, Араухо, Пике, Дест - Гави (Френки де Йонг, 67), Бускетс (Нико Гонсалес, 87), Педри - Траоре (Депай, 82), Обамеянг (Люк де Йонг, 86), Ферран Торрес (Дембеле, 67)

"Атлетик": Симон - Лекуэ, Вивиан, Ерай (Иньиго Мартинес, 46), Баленсиага - Саррага (Нико Уильямс, 67), Венседор, Весга (Дани Гарсия, 67), Серрано - Рауль Гарсия (Сансет, 46), Вильялибре (Уильямс, 77)

Предупреждения: Бускетс, 48, Пике, 70 - Баленсиага, 54

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В статье: Атлетик (Бильбао) Барселона
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Комментарии (12)
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Дoбрый (землянин)
28.02.2022 в 00:59
Король воздуха Люк просто бесподобен! Уже ПЯТАЯ звезда на борту у этого "сбитого лётчика"! Так держать Люк!
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+1
0
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Дoбрый (землянин)
28.02.2022 в 00:29
Барса-Атлетико 4-2, Валенсия-Барса 1-4, Наполи-Барса 2-4, Барса-Атлетик 4-0.... Красота!!!
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+1
0
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Дoбрый
28.02.2022 в 00:15
Всех братьев-барселонцев с красивой и уверенной победой! Браво Барса! Ты возвращаешься! Я очень рад этому! Да здравствует Барселона! Барса понад усе! Украина победит!
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+2
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.02.2022 в 00:08
Как же я соскучился по такой Барсе. Дембеле сегодня во всей красе. Молодцы!!! Барселонцев с победой, а путина - на гілляку !
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+3
0
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Дoбрый (землянин)
28.02.2022 в 00:22
С победой брат! Наша Барса подымается с колен! В следующем сезоне Реалу придётся с нами считаться. И это однозначно.
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+2
0
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Дoбрый (землянин)
28.02.2022 в 00:34
Дембеле сначала свистели, а потом аплодировали. Думаю теперь уходить из ТАКОЙ Барсы он не намерен.
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.02.2022 в 00:37
Как будто Обамеянг отговаривает его уходить.
+1
0
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Дoбрый (землянин)
28.02.2022 в 00:49
Похоже Хави таки достучался до Дембеле и у того шарики в голове закрутились в правильном направлении. Но на тренировки он всё же опаздывает, как и прежде. Потрясающая стабильность. )
+1
0
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Spokoyno (Київ)
28.02.2022 в 00:05
Дякуємо Ла Лізі та трансляторам за підтримку України! По грі... Третій матч по 4 голи. Виглядає, що Хаві щось вдалось награти. Торресу не "не повезло", то мабуть клас такий. Проте будемо чекати більш потужні клуби чи п'ять переміг поспіль!
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+3
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.02.2022 в 00:12
Торрес- одно раздражение. Его надо показать мастеру, чтобы ноги поравнял. PS. Виталий, как ты и семья?
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Дoбрый (землянин)
28.02.2022 в 00:24
Торрес просто средненький игрок. Очередная ошибка селекции.
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0
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Дoбрый (землянин)
28.02.2022 в 01:07
Пан Виталий, у Хави стало получаться с приходом Обамы, Траоре и как ни странно старичка Алвеша. Первый добавил остроты, второй мощи, ну а третий драйва и масти.
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