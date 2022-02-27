Примера. Барселона - Атлетик 4:0. Много красоты, особенно от Дембеле

Добрый вечер, несгибаемая Украина! Если у кого есть моральные силы и интернет, то кратенько о центральном матче тура в Испании.

"Барселона" добыла третью кряду уверенную победу во всех турнирах, причем впервые за месяц отыграла "на ноль" - прогресс команды Хави налицо.

"Атлетик" четко выбрал свой приоритет - у него в среду ответный полуфинал Кубка на "Месталье", и лучшие игроки сегодня остались в запасе. Собственно, это во многом и предопределило доминирование "Барселоны".

Первый гол каталонцев - Обамеянг добил мяч в сетку после удара Пике в каркас. В третьем матче кряду забил габонец - что же с ним было в "Арсенале"?

Второй гол - индивидуальный шедевр Усмана Дембеле, который с острого угла прошил ближнюю девятку из-под защитника. Получилось на загляденье.

1+2 - @Dembouz ???????? has become the first @FCBarcelona's sub player to have been involved at least three goals in a single #LaLiga game (one goal + two assists) in this century. Recognition#BarcelonaAthletic #FCB pic.twitter.com/lXZd9tT6S9 — OptaJose (@OptaJose) February 27, 2022

Третий - очередной гол Люка де Йонга со второго этажа; кажется, во всей Примере головой он играет лучше всех. Четвертый - Депай замкнул прострел Дембеле.

У "Барсы" было еще много шансов, но Феррану откровенно не везло. Впрочем, неважно - в таблице команда вернула себе 4-е место с 45 очками; у "Атлетика" - 37 баллов и 8-я позиция.

26-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Атлетик" - 4:0

Голы: Обамеянг, 37, Дембеле, 73, Люк де Йонг, 90, Депай, 90+4

"Барселона": тер Штеген - Алвес, Араухо, Пике, Дест - Гави (Френки де Йонг, 67), Бускетс (Нико Гонсалес, 87), Педри - Траоре (Депай, 82), Обамеянг (Люк де Йонг, 86), Ферран Торрес (Дембеле, 67)

"Атлетик": Симон - Лекуэ, Вивиан, Ерай (Иньиго Мартинес, 46), Баленсиага - Саррага (Нико Уильямс, 67), Венседор, Весга (Дани Гарсия, 67), Серрано - Рауль Гарсия (Сансет, 46), Вильялибре (Уильямс, 77)

Предупреждения: Бускетс, 48, Пике, 70 - Баленсиага, 54