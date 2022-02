Примера. Барселона - Атлетик 4:0. Много красоты, особенно от Дембеле

Добрый вечер, несгибаемая Украина! Если у кого есть моральные силы и интернет, то кратенько о центральном матче тура в Испании.

"Барселона" добыла третью кряду уверенную победу во всех турнирах, причем впервые за месяц отыграла "на ноль" - прогресс команды Хави налицо.

"Атлетик" четко выбрал свой приоритет - у него в среду ответный полуфинал Кубка на "Месталье", и лучшие игроки сегодня остались в запасе. Собственно, это во многом и предопределило доминирование "Барселоны".

Первый гол каталонцев - Обамеянг добил мяч в сетку после удара Пике в каркас. В третьем матче кряду забил габонец - что же с ним было в "Арсенале"?

Второй гол - индивидуальный шедевр Усмана Дембеле, который с острого угла прошил ближнюю девятку из-под защитника. Получилось на загляденье.

1+2 - @Dembouz ???????? has become the first @FCBarcelona's sub player to have been involved at least three goals in a single #LaLiga game (one goal + two assists) in this century. Recognition#BarcelonaAthletic #FCB pic.twitter.com/lXZd9tT6S9