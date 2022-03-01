Примера. Гранада - Кадис 0:0. Могли и не выходить на поле

Ну, что сказать? Обе команды слабые, претендуют на вылет, и потому их очный матч высоким качеством футбола не порадовал.

"Гранада", не побеждающая в Примере с 22 декабря, решила отзеркалить схему "Кадиса", но все равно ничего хорошего не получилось. Плохой пас назад, Негредо перехватил - и Дуарте был вынужден фолить, за что его выгнали с поля.

В дальнейшем "Кадис" провел много атак, преимущественно через правый фланг, но Негредо и Карселен упустили свои моменты. Вот и вся игра.

В таблице после ничьей все остались при своих - "Гранада" 17-я с 25 очками, "Кадис" - 18-й с 21.

26-й тур. Гранада. "Нуэво Лос Карменес"

"Гранада" - "Кадис" - 0:0

"Гранада": Масимиану - Дуарте, Херман Санчес, Торренте - Пуэртас (Рочина, 89), Исма Руис (Петрович, 76), Милья, Нева - Колладо (Кини, 76), Суарес (Молина, 85), Узуни (Мачис, 46)

"Кадис": Ледесма - Луис Эрнандес, Фали Хименес (Карселен, 59), Чуст - Акапо (Алехо, 59), Феде (Собрино, 83), Алькарас, Арсамендия - Лукас Перес (Алекс, 83), Негредо, Лосано (Переа, 74)

Предупреждения: Херман Санчес, 35, Узуни, 42, Торренте, 79 - Арсамендия, 32, Алькарас, 48, Феде, 74

Удаление: Дуарте, 33