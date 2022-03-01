Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Примера. Гранада - Кадис 0:0. Могли и не выходить на поле
Аутсайдеры сыграли по-аутсайдерски
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
Ну, что сказать? Обе команды слабые, претендуют на вылет, и потому их очный матч высоким качеством футбола не порадовал.
"Гранада", не побеждающая в Примере с 22 декабря, решила отзеркалить схему "Кадиса", но все равно ничего хорошего не получилось. Плохой пас назад, Негредо перехватил - и Дуарте был вынужден фолить, за что его выгнали с поля.
В дальнейшем "Кадис" провел много атак, преимущественно через правый фланг, но Негредо и Карселен упустили свои моменты. Вот и вся игра.
В таблице после ничьей все остались при своих - "Гранада" 17-я с 25 очками, "Кадис" - 18-й с 21.
26-й тур. Гранада. "Нуэво Лос Карменес"
"Гранада" - "Кадис" - 0:0
"Гранада": Масимиану - Дуарте, Херман Санчес, Торренте - Пуэртас (Рочина, 89), Исма Руис (Петрович, 76), Милья, Нева - Колладо (Кини, 76), Суарес (Молина, 85), Узуни (Мачис, 46)
"Кадис": Ледесма - Луис Эрнандес, Фали Хименес (Карселен, 59), Чуст - Акапо (Алехо, 59), Феде (Собрино, 83), Алькарас, Арсамендия - Лукас Перес (Алекс, 83), Негредо, Лосано (Переа, 74)
Предупреждения: Херман Санчес, 35, Узуни, 42, Торренте, 79 - Арсамендия, 32, Алькарас, 48, Феде, 74
Удаление: Дуарте, 33
Популярное сейчас
- Поворознюк - Зеленскому: Такого президента, как ты, не было и не будет
- Официально: ФИФА и УЕФА исключили российские клубы и сборные из международных соревнований
- Враг идет ва-банк. По Киеву ударили баллистической ракетой, продолжается обстрел Харькова
- Примера. Атлетико обогнал Барселону, Валенсия победила впервые в 2022 году
- Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации
- Залез в бэтмобиль на место водителя. Звезда ПСЖ посетила парижскую премьеру нового фильма о Бэтмене
Новости по теме
- 14:30 Зарубежные Примириться с зеркалом, или Почему Барселона нуждается в Люке де Йонге
- 21:27 Зарубежные Примера. Хет-трик Данжумы сломил Гранаду, а Негредо и забил, и привез
- 01:45 Зарубежные Обамеянг стал игроком Барселоны, Эвертон подписал ван де Бека и Деле Алли. Дедлайн зимнего трансферного окна