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Более шести миллионов в год. Один из лидеров Милана почти договорился с Барсой
Каталонцам он достанется бесплатно
Getty Images / Global Images Ukraine
Этим летом у хавбека "Милана" Франка Кесси заканчивается контракт. Он может достаться любому клуб бесплатно.
По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, Франк очень близок к переходу в "Барселону". Переговоры серьезно ускорились, а сам футболист получил предложение в шесть с половиной миллионов евро.
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В этом сезоне Кесси провел 26 матчей, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.
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