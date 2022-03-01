Более шести миллионов в год. Один из лидеров Милана почти договорился с Барсой

Этим летом у хавбека "Милана" Франка Кесси заканчивается контракт. Он может достаться любому клуб бесплатно.

По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, Франк очень близок к переходу в "Барселону". Переговоры серьезно ускорились, а сам футболист получил предложение в шесть с половиной миллионов евро.

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В этом сезоне Кесси провел 26 матчей, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.