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Примера. Реал Сосьедад разобрался с Мальоркой в гостях
Это был перенесенный матч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 21-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" победил "Мальорку" 2:0. Голы забили Давид Силва и Микель Мерино.
"Мальорка" сейчас на 16-м месте, а Ла Реал благодаря трем очкам обошел "Вильярреал" и поднялся на шестое место. Следующий матч "Реал Сосьедад" сыграет против мадридского "Реала" в ближайшую субботу.
Примера. 21-й тур
"Мальорка" – "Реал Сосьедад" 0:2
Голы: Силва 35, Мерино 62
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