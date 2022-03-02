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Примера. Реал Сосьедад разобрался с Мальоркой в гостях

Испания
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Это был перенесенный матч

Примера. Реал Сосьедад разобрался с Мальоркой в гостях

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В матче 21-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" победил "Мальорку" 2:0. Голы забили Давид Силва и Микель Мерино.

"Мальорка" сейчас на 16-м месте, а Ла Реал благодаря трем очкам обошел "Вильярреал" и поднялся на шестое место. Следующий матч "Реал Сосьедад" сыграет против мадридского "Реала" в ближайшую субботу.

Примера. 21-й тур
"Мальорка" – "Реал Сосьедад" 0:2
Голы: Силва 35, Мерино 62

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В статье: Мальорка
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