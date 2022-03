Примера. Бестолковая Субмарина, сверхэффективный Эспаньол и Солер в огне

"Вильярреал" перед "Ювентусом" обнажил свои слабости. Оказавшись с мячом 75% времени, "Подводники" стушевались и за весь матч не предложили ничего интересного.

Все, что можно вспомнить - удар Пино в касание с разворота, который красиво потащил Эррера. Ну и еще пару стандартов в конце - все.

"Осасуна" атаковала намного быстрее, ее угловые почти всегда таили угрозу; очень понравилась работа Чими Авилы справа и Рубена Гарсии слева - через них шла львиная доля атак.

В итоге Рубен свой шанс не реализовал - Рульи перевел мяч на угловой, а вот Авила головой таки отправил мяч куда надо. На 100% заслуженный гол.

4 - Osasuna's Chimy Ávila has scored one goal in each of his last four LaLiga appearances against Villarreal - he has scored more goals in the competition v Villarreal than against any other opponent (4). Favourite. pic.twitter.com/NqGwAN4H6x — OptaJose (@OptaJose) March 5, 2022

В таблице после победы "Осасуна" поднялась на 10-е место с 35 очками; у "Вильярреала" - 7-е место и 42 очка.

27-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Вильярреал" - 1:0

Гол: Авила, 63

"Осасуна": Эррера - Видаль, Давид Гарсия, Крус, Ману Санчес - Хави Мартинес (Брашанац, 71), Торро, Монкайола, Рубен Гарсия (Ойер, 89) - Авила (Аридане, 81), Кике (Будимир, 71)

"Вильярреал": Рульи - Орье (Тригейрос, 77), Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян - Пино (Чуквезе, 77), Парехо (Коклен, 84), Капу, Альберто Морено (Мой Гомес, 58) - Данжума, Ло Чельсо (Дья, 77)

Предупреждение: Авила, 74

"Эспаньол" победил в Ла Лиге впервые с 31 декабря прошлого года, и как победил! "Попугаи" всего раз пробили в створ ворот соперника, а выиграли 2:0.

Фактически, хозяева все решили за 30 минут. Первый мяч - идеальный удар Кабреры после навеса с углового; автогол Кабако - следствие очень качественного прохода и прострела от Педросы по левому краю.

"Хетафе" сегодня атаковал на удивление бестолково - даже пребывающий в отменной форме Унал ничего не предложил. Вспомнить можно только дальнюю попытку Флорентину Луиша - выручил Диего Лопес.

2 - Vs Getafe, Espanyol have scored more goals (two) than shots on target (one) in a single #LaLiga game for the second time since at least 2003/04 season. The first one was at Mallorca in October 2007 (Raúl Tamudo & Juan Arango's og). Conversion#RCDE #EspanyolGetafe pic.twitter.com/cb3fsqW4dj — OptaJose (@OptaJose) March 5, 2022

В таблице "Эспаньол" после победы подтянулся на 11-е место с 35 очками; у "Хетафе" 27 баллов и 15-я позиция.

27-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Хетафе" - 2:0

Голы: Кабрера, 17, Кабако, 27 (автогол)

"Эспаньол": Диего Лопес - Хиль (Видаль, 81), Калеро, Кабрера, Педроса - Эррера, Баре - Пуадо (Ву Лей, 89), Дардер (Мерида, 90), Вильена (Меламед, 60) - де Томас (Морон, 90)

"Хетафе": Сория - Даконам, Митрович, Кабако (Янкто, 81) - Иглесиас, Флорентину Луиш (Сандро, 69), Максимович, Оскар (Вильяр, 81), Оливера - Унал, Майораль

Предупреждения: Хиль, 40, Вильена, 42, Диего Лопес, 43, Эррера, 56, Кабрера, 64, Дардер, 72 - Митрович, 2, Унал, 32, Оскар, 56, Даконам, 72, Кабако, 78

Ну, что сказать? Сыпется "Гранада" - уже 9-й тур без побед в Примере. Так и в Сегунду скатится можно.

Касательно "Валенсии", то у нее сегодня был день Карлоса Солера - у лидера полузащиты "Летучих мышей" гол и два ассиста, которые все и решили.

Солер идеально навесил на Гедеша и Гомеса, которые головой сыграли выше всяких похвал. Одна-единственная толковая контратака "Гранады" левым краем завершилась ответным голом от Узуни - правда, транзитом через Доменека. Впрочем, на исход матча это не повлияло.

15 - @gguedesoficial ???????? have been involved in 15 goals in #LaLiga 2021/22 (10 goals + 5 assists), more than any other campaign in their five campaign for @valenciacf_en (14 in 2017/18 season, his first season). Differential#ValenciaGranada #VCFgranada #VCF pic.twitter.com/yPBilKVQIx — OptaJose (@OptaJose) March 5, 2022

Гомес заработал пенальти, и хотя арбитры изначально зафиксировали офсайд, VAR во всем разобрался, а Солер расставил точки над "і"

В таблице после победы "Валенсия" поднялась на 9-е место с 36 очками; у "Гранады" - 17-е место и 25 баллов.

27-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Гранада" - 3:1

Голы: Гедеш, 48, Макси Гомес, 51, Солер, 62 (с пенальти) - Доменек, 56 (автогол)

"Валенсия": Доменек, Фулькье, Кюмарт, Гильямон, Лато (Васкес, 5) - Муса (Хиль, 73), Рачич, Солер (Москера, 86) - Гедеш, Макси Гомес (Дуро, 73), Маркос Андре (Элдер Кошта, 86)

"Гранада": Масимиану - Виктор Диас (Кини, 76), Херман Санчес, Торренте, Нева - Пуэртас (Мачис, 63), Милья (Аресо, 76), Петрович, Монторо (Молина, 66), Узуни - Суарес (Рочина, 76)

Предупреждения: Кюмарт, 27, Муса, 34, Маркос Андре, 69 - Виктор Диас, 65, Рочина, 79, Кини, 88