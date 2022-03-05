Реал Мадрид и Реал Сосьедад поддержали Украину перед матчем Примеры

Игроки мадридского "Реала" и "Реал Сосьедада" перед матчем 27-го тура чемпионата Испании организовали акцию в поддержку Украины.

"Все с Украиной" - гласила надпись на баннере, вокруг которого объединились игроки обоих клубов. Прихватили с собой и сине-желтый флаг.

Напомним, за Мадрид играет - или, точнее говоря, сидит за Тибо Куртуа - украинский голкипер Андрей Лунин.