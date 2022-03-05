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Реал Мадрид и Реал Сосьедад поддержали Украину перед матчем Примеры

Испания
(1 голосов)

Мелочь, а приятно

Реал Мадрид и Реал Сосьедад поддержали Украину перед матчем Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Новина українською

Игроки мадридского "Реала" и "Реал Сосьедада" перед матчем 27-го тура чемпионата Испании организовали акцию в поддержку Украины.

"Все с Украиной" - гласила надпись на баннере, вокруг которого объединились игроки обоих клубов. Прихватили с собой и сине-желтый флаг.

Напомним, за Мадрид играет - или, точнее говоря, сидит за Тибо Куртуа - украинский голкипер Андрей Лунин.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид) война с Россией
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