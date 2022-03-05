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Реал Мадрид и Реал Сосьедад поддержали Украину перед матчем Примеры
Мелочь, а приятно
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
Игроки мадридского "Реала" и "Реал Сосьедада" перед матчем 27-го тура чемпионата Испании организовали акцию в поддержку Украины.
"Все с Украиной" - гласила надпись на баннере, вокруг которого объединились игроки обоих клубов. Прихватили с собой и сине-желтый флаг.
Напомним, за Мадрид играет - или, точнее говоря, сидит за Тибо Куртуа - украинский голкипер Андрей Лунин.
???????? WITH UKRAINE#RealMadrid pic.twitter.com/NQzXjD5gHQ— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) March 5, 2022
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