Примера. Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1. Тотальное доминирование

"Реал" все ближе к чемпионскому титулу - это раз. Второе - "Сливочные" вернулись в оптимальную форму после нескольких очень тяжелых функционально недель.

Сегодня на поле была только одна команда. "Сосьедад" забил ранний гол с пенальти, который на мастерстве заработал Давид Сильва - и на этом как отрезало.

Подборы, отборы, перехваты, владение - все было у Мадрида. О чем говорить, если удар Оярсабаля с пенальти так и остался единственным у басков в сторону ворот Куртуа?

Мадрид, в свою очередь, давил не по-детски. "Ла Реал" какое-то время отбивался куда попало, но перед перерывом таки посыпался. За три минуты хозяева забили трижды, и если гол Бензема судьи отменили из-за офсайда, то дальние выстрелы от Камавинги и Модрича и на табло отобразились, и эстетов порадовали.

7 - @realmadriden's @Benzema ???????? has scored 20 goals in @LaLigaEN 21/22, becoming the seventh player to score 20+ goals in four successive campaigns, behind Mundo ????????, Alfredo Di Stéfano ????????????????, Hugo Sánchez ????????, Lionel Messi ????????, Cristiano Ronaldo ???????? and Luis Suárez ????????. Ace. pic.twitter.com/bV3xkWJCQT