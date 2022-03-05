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Примера. Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1. Тотальное доминирование

Испания
(1 голосов)

У басков - один удар в сторону ворот Куртуа

Примера. Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1. Тотальное доминирование

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar J. Barroso/Europa Press

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" все ближе к чемпионскому титулу - это раз. Второе - "Сливочные" вернулись в оптимальную форму после нескольких очень тяжелых функционально недель.

Сегодня на поле была только одна команда. "Сосьедад" забил ранний гол с пенальти, который на мастерстве заработал Давид Сильва - и на этом как отрезало.

Подборы, отборы, перехваты, владение - все было у Мадрида. О чем говорить, если удар Оярсабаля с пенальти так и остался единственным у басков в сторону ворот Куртуа?

Мадрид, в свою очередь, давил не по-детски. "Ла Реал" какое-то время отбивался куда попало, но перед перерывом таки посыпался. За три минуты хозяева забили трижды, и если гол Бензема судьи отменили из-за офсайда, то дальние выстрелы от Камавинги и Модрича и на табло отобразились, и эстетов порадовали.

Перерыв ничего не изменил - "Реал" продолжал атаковать и забивать, а баски просто смотрели футбол с выгодных мест. Итог - Бензема забил с пенальти, Асенсио воспользовался идеальной работой в контратаке Карвахаля; еще один гол Карима снова отменил VAR.

Такому "Реалу" точно по силам пройти "ПСЖ" в ЛЧ - осталось только сохранить сегодняшнюю свежесть и настрой. В Ла Лиге же констатируем - Мадрид оторвался от "Севильи" уже на 8 очков, имея 63 балла. "Сосьедад" идет 6-м с 44 баллами.

27-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Реал Сосьедад" - 4:1

Голы: Камавинга, 40, Модрич, 43, Бензема, 76 (с пенальти), Асенсио, 79 - Оярсабаль, 10 (с пенальти)

"Реал Мадрид": Куртуа - Карвахаль (Васкес, 84), Милитао, Алаба, Менди - Модрич (Себальос, 81), Каземиро, Камавинга - Родриго (Асенсио, 77), Бензема (Мариано, 84), Винисиус (Марсело, 81)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Субельдия, Ле Норманн, Пачеко (Рафинья, 46), Горосабель - Сальдуа (Элустондо, 64), Ильярраменди (Субименди, 64), Мерино, Оярсабаль - Сильва (Джуара, 46), Исак (Серлот, 80)

Предупреждения: Сальдуа, 58, Мерино, 81

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид)
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Комментарии (5)
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hrdhrd (Украина)
06.03.2022 в 00:03
Привет всем, кто за Украину! Реалу помогло несчастье в виде травмы Тони Крооса, и сегодня команда буквально расцвела, наконец-то напоминала себя образца начала сезона. Кто читал мои комментарии по поводу роли Крооса и его излишне осторожной игры, не соответствующей современному футболу, могли получить подтверждение этому тезису в игре с Сосьедадом. РМ буквально уничтожил соперника, запрессинговал и закрыл на своей половине поля, забил 4, а без учета миллиметровых офсайдов - 6. Уже пора бы и Папе Карло начинать использовать немца в виде игрока ротации и понять, что пара Модрич-Кроос это легендарное прошлое, но сейчас прессинговать научилась даже Барселона, и отлично это применяет на практике. Камавинга и Вальверде в современных реалиях могут быть куда более полезными. Но увы, старого пса новым фокусам не обучишь, и думаю это разовая и вынужденная акция от Анчелотти. ПСЖ - это конечно не Сосьедад, но именно так нашей команде нужно играть, только так сможем рассчитывать на победный исход. И отдельное спасибо командам за поддержку нашей страны. Слава Україні!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.03.2022 в 00:12
Поздравляю, Сосьедад сегодня выглядел как мальчики для битья.
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hrdhrd (Украина)
06.03.2022 в 00:13
Спасибо. Да, что-то они вообще посыпались, против РМ аутсайдеры сильнее играют.
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Дoбрый (землянин)
06.03.2022 в 00:01
Барсе на руку.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.03.2022 в 00:07
Удачи нам, выезжаю на первую игру дома FC Charlotte vs LA Кстати только узнал, что бывший шахтёровец Коста играет за LA. Надеюсь он не испортит мне праздник
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