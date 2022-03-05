Примера. Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1. Тотальное доминирование

"Реал" все ближе к чемпионскому титулу - это раз. Второе - "Сливочные" вернулись в оптимальную форму после нескольких очень тяжелых функционально недель.

Сегодня на поле была только одна команда. "Сосьедад" забил ранний гол с пенальти, который на мастерстве заработал Давид Сильва - и на этом как отрезало.

Подборы, отборы, перехваты, владение - все было у Мадрида. О чем говорить, если удар Оярсабаля с пенальти так и остался единственным у басков в сторону ворот Куртуа?

Мадрид, в свою очередь, давил не по-детски. "Ла Реал" какое-то время отбивался куда попало, но перед перерывом таки посыпался. За три минуты хозяева забили трижды, и если гол Бензема судьи отменили из-за офсайда, то дальние выстрелы от Камавинги и Модрича и на табло отобразились, и эстетов порадовали.

7 - @realmadriden's @Benzema ???????? has scored 20 goals in @LaLigaEN 21/22, becoming the seventh player to score 20+ goals in four successive campaigns, behind Mundo ????????, Alfredo Di Stéfano ????????????????, Hugo Sánchez ????????, Lionel Messi ????????, Cristiano Ronaldo ???????? and Luis Suárez ????????. Ace. pic.twitter.com/bV3xkWJCQT — OptaJose (@OptaJose) March 5, 2022

Перерыв ничего не изменил - "Реал" продолжал атаковать и забивать, а баски просто смотрели футбол с выгодных мест. Итог - Бензема забил с пенальти, Асенсио воспользовался идеальной работой в контратаке Карвахаля; еще один гол Карима снова отменил VAR.

Такому "Реалу" точно по силам пройти "ПСЖ" в ЛЧ - осталось только сохранить сегодняшнюю свежесть и настрой. В Ла Лиге же констатируем - Мадрид оторвался от "Севильи" уже на 8 очков, имея 63 балла. "Сосьедад" идет 6-м с 44 баллами.

27-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Реал Сосьедад" - 4:1

Голы: Камавинга, 40, Модрич, 43, Бензема, 76 (с пенальти), Асенсио, 79 - Оярсабаль, 10 (с пенальти)

"Реал Мадрид": Куртуа - Карвахаль (Васкес, 84), Милитао, Алаба, Менди - Модрич (Себальос, 81), Каземиро, Камавинга - Родриго (Асенсио, 77), Бензема (Мариано, 84), Винисиус (Марсело, 81)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Субельдия, Ле Норманн, Пачеко (Рафинья, 46), Горосабель - Сальдуа (Элустондо, 64), Ильярраменди (Субименди, 64), Мерино, Оярсабаль - Сильва (Джуара, 46), Исак (Серлот, 80)

Предупреждения: Сальдуа, 58, Мерино, 81