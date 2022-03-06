УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Помощь из Испании. Зозуля отправил в Украину две кареты скорой
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Помощь из Испании. Зозуля отправил в Украину две кареты скорой

Испания
(5 голосов)

Пример многим

Помощь из Испании. Зозуля отправил в Украину две кареты скорой

Фото: фейсбук-сторінка Романа Зозулі

UA-Футбол
Новина українською

Украинский футболист Роман Зозуля отправил из Испании в Украину две кареты скорой помощи с подарками. Эксфорвард сборной Украины на своей странице в фейсбуке написал, что они будут отправлены на Киевщину и Харьковщину.

Читайте такжеТеннисистка Ястремская пожертвовала призовые турнира Украине

"Всегда гордился, что я украинец, но сегодня распирает гордость за каждого моего соотечественника - женщин, стеклянными банками сбивающих вражеские дроны, мужчин, голыми руками останавливающих танки, безжалостных конотопских ведьм, волонтеров, спортсменов, которые со всех уголков мира максимально мобилизованы и поддерживают свою страну, и, конечно, Героев, ежедневно рискующих своей жизнью в самых ожесточенных боях.

Сердце разрывается за уничтоженные рашистскими захватчиками города, изуродованные судьбы и смерти украинцев, которых слишком много… Но знаю, что вся наша боль и слезы вернутся гребаным оркам в 100-кратном размере. Обратный отсчет их конца начался 11 дней назад. И стремительно близится к финалу. Уверен, что нация зомбированных патологических трусов совсем скоро перегрызает друг другу горло, а на границах о них позаботятся уже наши воины.

Мочите, братья, этих рашистских уродов, а мы будем всем миром вам помогать и прикрывать ваши спины.

Победа уже близко

P.S. Благодарю всех футболистов и украинскую диаспору в Испании за мощную поддержку", - написал Зозуля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Зозуля война с Россией
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...