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Помощь из Испании. Зозуля отправил в Украину две кареты скорой
Пример многим
Фото: фейсбук-сторінка Романа Зозулі
Украинский футболист Роман Зозуля отправил из Испании в Украину две кареты скорой помощи с подарками. Эксфорвард сборной Украины на своей странице в фейсбуке написал, что они будут отправлены на Киевщину и Харьковщину.
"Всегда гордился, что я украинец, но сегодня распирает гордость за каждого моего соотечественника - женщин, стеклянными банками сбивающих вражеские дроны, мужчин, голыми руками останавливающих танки, безжалостных конотопских ведьм, волонтеров, спортсменов, которые со всех уголков мира максимально мобилизованы и поддерживают свою страну, и, конечно, Героев, ежедневно рискующих своей жизнью в самых ожесточенных боях.
Сердце разрывается за уничтоженные рашистскими захватчиками города, изуродованные судьбы и смерти украинцев, которых слишком много… Но знаю, что вся наша боль и слезы вернутся гребаным оркам в 100-кратном размере. Обратный отсчет их конца начался 11 дней назад. И стремительно близится к финалу. Уверен, что нация зомбированных патологических трусов совсем скоро перегрызает друг другу горло, а на границах о них позаботятся уже наши воины.
Мочите, братья, этих рашистских уродов, а мы будем всем миром вам помогать и прикрывать ваши спины.
Победа уже близко
P.S. Благодарю всех футболистов и украинскую диаспору в Испании за мощную поддержку", - написал Зозуля.
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