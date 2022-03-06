Помощь из Испании. Зозуля отправил в Украину две кареты скорой

Украинский футболист Роман Зозуля отправил из Испании в Украину две кареты скорой помощи с подарками. Эксфорвард сборной Украины на своей странице в фейсбуке написал, что они будут отправлены на Киевщину и Харьковщину.

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"Всегда гордился, что я украинец, но сегодня распирает гордость за каждого моего соотечественника - женщин, стеклянными банками сбивающих вражеские дроны, мужчин, голыми руками останавливающих танки, безжалостных конотопских ведьм, волонтеров, спортсменов, которые со всех уголков мира максимально мобилизованы и поддерживают свою страну, и, конечно, Героев, ежедневно рискующих своей жизнью в самых ожесточенных боях.

Сердце разрывается за уничтоженные рашистскими захватчиками города, изуродованные судьбы и смерти украинцев, которых слишком много… Но знаю, что вся наша боль и слезы вернутся гребаным оркам в 100-кратном размере. Обратный отсчет их конца начался 11 дней назад. И стремительно близится к финалу. Уверен, что нация зомбированных патологических трусов совсем скоро перегрызает друг другу горло, а на границах о них позаботятся уже наши воины.

Мочите, братья, этих рашистских уродов, а мы будем всем миром вам помогать и прикрывать ваши спины.

Победа уже близко

P.S. Благодарю всех футболистов и украинскую диаспору в Испании за мощную поддержку", - написал Зозуля.