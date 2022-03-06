Примера. Кадис сделал шаг к спасению, голевое шоу в Виго

Матч-приговор для Люки Зидана. Оба гола "Кадиса" на его совести, особенно второй.

Так-то поединок выдался равным, просто у "Райо", как и всегда в 2022 году, мяч вообще не шел в ворота. В первом тайме с нескольких метров выше умудрился пробить Гвардиола; во втором - дважды пальнул мимо из выгодных позиций Альваро Гарсия.

"Кадис" этого не простил. На 55-й минуте Алькарас с дальней штанги пробил почти в Зидана, но тот неаккуратно пустил мяч под собой.

Прошло еще 8 минут - и Люка уже на выходе подарил мяч сопернику, позволив Идрисси расстрелять пустые ворота. Вангуем, на следующий матч в воротах "Райо" выйдет Столе Димитриевский.

В таблице у "Кадиса" после победы 24 очка и 18-е место; "Райо" после чудовищной серии поражений скатился на 13-ю строчку с 31 очком.

27-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Райо Вальекано" - 2:0

Голы: Алькарас, 55, Идрисси, 63

"Кадис": Ледесма - Акапо, Луис Эрнандес, Чуст, Эспино - Алехо (Собрино, 65), Феде (Алекс, 79), Алькарас, Идрисси (Арсамендия, 79) - Негредо, Лосано (Хосе Мари, 72)

"Райо Вальекано": Зидан - Балью, Савельич (Мараш, 25), Марио Суарес, Фран Гарсия (Нтека, 73) - Сисс (Трехо. 62), Валентин (Силла, 73) - Паласон (Бебе, 46), Комесанья, Альваро Гарсия - Гвардиола

Предупреждения: Акапо, 10, Алькарас, 37, Идрисси, 45+1, Алехо, 65, Собрино, 82 - Паласон, 12, Альваро Гарсия, 45+2, Мараш, 62

Определенно один из самых ярких матчей всего сезона и радость для нейтральных фанатов. Кто против матча с семью голами?

Причем забивали команды поочередно - в отрыв не удавалось уйти никому. Гальярдо добил мяч после попадания в перекладину - через 4 минут Гонсалес ответил, замкнув дальнюю штангу.

Денис Суарес забил с пары метров в ходе массированной атаки - и "Мальорка" ответила на это великолепным навесом со штрафного от Кубо, после которого мяч в свои ворота срезал Айду.

1- @aspas10 ha marcado ante el Mallorca su primer gol de la victoria en un descuento de los 130 que suma en @LaLiga (96'15''), el segundo penalti más tardío en anotarse por un jugador local en el S.XXI (tras Carlos Soler vs Getafe, noviembre 2020). Ídolo@RCCelta #RCCelta pic.twitter.com/Q3XhbayTc3 — OptaJose (@OptaJose) March 6, 2022

Даже на гол Аспаса в середине второй половины у "Киновари" нашелся ответ. Под занавес встречи Мальо в борьбе с Мурики сыграл рукой, получил вторую желтую, а поседевший за 15 лет на полях Примеры Севилья сравнял счет. Казалось бы, это уже финал, но нет!

На 95-й минуте хозяева пошли в очередную вылазку - и на сей раз уже Вальент сыграл рукой, а Аспас реализовал пенальти. Невероятно!

В таблице "Сельта" после него устроилась 10-й с 35 очками; у "Мальорки" - 26 баллов и 16-я строчка.

27-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Мальорка" - 4:3

Голы: Тиаго Гальярдо, 13, Денис Суарес, 25, Аспас, 61, 90+6 (с пенальти) - Гонсалес, 17, Айду, 49 (автогол), Севилья, 87 (с пенальти)

"Сельта": Дитуро - Мальо, Айду, Араухо, Галан - Бельтран (Тапиа, 63) - Браис Мендес, Денис Суарес, Серви (Солари, 74) - Аспас, Тиаго Гальярдо (Мина, 62)

"Мальорка": Рико - Гонсалес (Анхель, 67), Маффео, Вальент, Раилло, Хауме Коста - Антонио Санчес (Батталья, 79), Баба (Севилья, 67), Дани Родригес (Ниньо, 79) - Кубо (Ли Кан Ин, 67), Мурики

Предупреждения: Бельтран, 6, Тапиа, 71, Мальо, 78, Браис Мендес, 82 - Мурики, 66, Раилло, 80, Батталья, 90+2, Анхель, 90+3

Удаления: Мальо, 86 - Рейна, 90+4