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Пасторе грозит дисквалификация до 12 матчей за оскорбление судьи
Слова аргентинского полузащитника услышал 4 арбитр
Фото: twitter.com/elchecf
Полузащитник "Эльче" Хавьер Пасторе на 88 минуте матча против "Барселоны" (1:2) оскорбил главного арбитра, сообщает Infobae. Событие было зафиксировано в протоколе матча.
Оскорбление в адрес арбитра адресат не услышал, но услышал 4 арбитр, немедленно сообщив главного. Футболиста сразу же удалили с поля.
Сообщается, что дисциплинарный кодекс Королевской испанской футбольной федерации предусматривает наказание за оскорбление официальных лиц матча в виде дисквалификации на 4-12 матчей.
В этом сезоне Хавьер провел за "Эльче" 12 матчей и не отличился результативными действиями.
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