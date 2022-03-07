Пасторе грозит дисквалификация до 12 матчей за оскорбление судьи

Полузащитник "Эльче" Хавьер Пасторе на 88 минуте матча против "Барселоны" (1:2) оскорбил главного арбитра, сообщает Infobae. Событие было зафиксировано в протоколе матча.

Оскорбление в адрес арбитра адресат не услышал, но услышал 4 арбитр, немедленно сообщив главного. Футболиста сразу же удалили с поля.

Сообщается, что дисциплинарный кодекс Королевской испанской футбольной федерации предусматривает наказание за оскорбление официальных лиц матча в виде дисквалификации на 4-12 матчей.

В этом сезоне Хавьер провел за "Эльче" 12 матчей и не отличился результативными действиями.