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Пасторе грозит дисквалификация до 12 матчей за оскорбление судьи

Испания
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Слова аргентинского полузащитника услышал 4 арбитр

Пасторе грозит дисквалификация до 12 матчей за оскорбление судьи

Фото: twitter.com/elchecf

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Полузащитник "Эльче" Хавьер Пасторе на 88 минуте матча против "Барселоны" (1:2) оскорбил главного арбитра, сообщает Infobae. Событие было зафиксировано в протоколе матча.

Оскорбление в адрес арбитра адресат не услышал, но услышал 4 арбитр, немедленно сообщив главного. Футболиста сразу же удалили с поля.

Сообщается, что дисциплинарный кодекс Королевской испанской футбольной федерации предусматривает наказание за оскорбление официальных лиц матча в виде дисквалификации на 4-12 матчей.

В этом сезоне Хавьер провел за "Эльче" 12 матчей и не отличился результативными действиями.

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В статье: Хавьер Пасторе Барселона Эльче
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Источник:
infobae.com

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