Примера. Атлетик - Леванте 3:1. Классическая игра в одни ворота

"Атлетик" не сделал ничего сверхъестественного - просто подтвердил свой класс в матче с 20-й командой Примеры.

Баски доминировали на протяжении всей встречи и создали не менее 5-6 верных шансов, однако очень долго Уильямс, Сансет и компания мазали даже из самых выгодных позиций.

В какой-то момент показалось, что плохая реализация приведет "Атлетик" к неожиданным проблемам, но нет - защита "Леванте" допустила еще две грубых ошибки в середине второго тайма, и на сей раз хозяева уже не простили.

2 - Alex Berenguer is the first player to provide two or more assists in consecutive @LaLigaEN games since Lionel Messi in February 2020 and the first @Athletic_en player to do so since Aritz Aduriz in January 2014. Masterful.