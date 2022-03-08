Примера. Атлетик - Леванте 3:1. Классическая игра в одни ворота

"Атлетик" не сделал ничего сверхъестественного - просто подтвердил свой класс в матче с 20-й командой Примеры.

Баски доминировали на протяжении всей встречи и создали не менее 5-6 верных шансов, однако очень долго Уильямс, Сансет и компания мазали даже из самых выгодных позиций.

В какой-то момент показалось, что плохая реализация приведет "Атлетик" к неожиданным проблемам, но нет - защита "Леванте" допустила еще две грубых ошибки в середине второго тайма, и на сей раз хозяева уже не простили.

2 - Alex Berenguer is the first player to provide two or more assists in consecutive @LaLigaEN games since Lionel Messi in February 2020 and the first @Athletic_en player to do so since Aritz Aduriz in January 2014. Masterful. pic.twitter.com/nxXCA8S2g2 — OptaJose (@OptaJose) March 7, 2022

Оба раза ассистентом выступил Беренгер - в первом голе он навесил на голову Весге, а во втором - вывел на ворота Иньяки Уильямса, который легко пробил мимо вратаря.

Обмен голами в добавленное время уже ничего не решал - просто взбодрил зрителей, которые распевали песни на непонятному больше никому в Европе баскском языке.

Короче говоря, легкая и уверенная победа. В таблице баски все еще 8-е с 40 очками, но их отставание от 5-го места сократилось до 6 баллов. У "Леванте" по-прежнему 20-е место, 18 баллов и 8 очков отставания от спасительной 17-й строчки.

27-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Леванте" - 3:1

Голы: Весга, 63, Уильямс, 76, Саррага, 88 (с пенальти) - де Фрутос, 90+1

"Атлетик": Симон - де Маркос, Ерай, Иньиго Мартинес (Вивиан, 55), Берчиче - Беренгер, Венседор (Печарроман, 78), Весга, Муниаин (Нико Уильямс, 73) - Сансет (Саррага, 73), Уильямс (Вильялибре, 79)

"Леванте": Карденас - Робер, Дуарте, Касерес (Кантеро, 71) - Мирамон, Мелеро (Мальса, 71), Пепелу, Сон (Франкеса, 84) - де Фрутос, Марти (Дани Гомес, 84), Моралес (Барди, 45+2)

Предупреждения: Беренгер, 14 - Мирамон, 20, Сон, 37