Анчелотти: У нас есть план как на Мбаппе, так и на Неймара с Месси

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопросы на пресс-конференции перед матчем 1/8 Лиги чемпионов против "ПСЖ". "Мы должны сыграть тот матч, которого ждут болельщики", – приводит его слова Marca.

Об игре

"Лучший "Реал" может бороться с лучшим "ПСЖ". В первой игре мы видели лучший "ПСЖ", а завтра мы увидим лучший "Реал".

Карим (Бензема) в порядке, он стал тем же Каримом, которым был до травмы.

О первом матче

"Мы не смогли сыграть так, как планировали, больше всего нам мешал их прессинг. Мы не могли создавать хорошие моменты с самого начала, вот что произошло".

Разница между "Мадридом" трехнедельной давности и сегодняшним

"У команды была возможность поработать физически, мы поработали над физическим аспектом, мы не очень хорошо сыграли в Париже, и у нас есть вера, что завтра мы покажем отличную игру".

О том, как остановить Мбаппе

"У нас есть план не только под Мбаппе, но и под Неймара, Месси и всех хороших игроков "ПСЖ".

План состоит в том, чтобы играть единым блоком – как с мячом, так и без мяча, играть интенсивно, выдержать 90 минут и провести так весь матч.

Это должна быть умная игра, мы не должны сходить с ума, мы должны выиграть матч. Можно выйти вперед в начале матча или на последней минуте, важно играть живо и интенсивно", – подытожил Анчелотти.

Напомним, что матч начнется в среду, 9 марта, в 22:00 по киевскому времени. Встреча в Париже закончилась со счетом 1:0 в пользу "ПСЖ".