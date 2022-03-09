Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вопрос можно считать решенным. Защитник Челси летом присоединиться к Барселоне
Он может сыграть еще и на позиции опорного хавбека
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник лондонского "Челси" и национальной сборной Дании Андреас Кристенсен сделал свой выбор – уже летом он перейдет в каталонскую "Барселону". Контракт между датчанином и "сине-гранатовыми" будет подписан до июня 2027 года. Стороны достигли устного соглашения.
Andreas Christensen has made his choice and he will play for Barcelona, there’s no doubt. Contract until June 2027. Matter of time. ???????? #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 8, 2022
Meeting ongoing to complete the verbal agreement on final details between player side and Barça. Here we go soon. pic.twitter.com/iP3xRwSdof
Интересно, что футболист имел на руках более выгодные предложения. Самым лучшим вариантом с финансовой точки зрения было продление контракта с "Челси". Тем не менее, Кристенсену очень нравится проект Хави Эрнандеса.
Испанские издания заявляют, что играть в "Барселоне" – это мечта Андреаса.
Популярное сейчас
- Чтобы призывников не отправили в Украину. На россии сожгли военкомат коктейлями Молотова
- ВСУ разгромили позиции российской артиллерии, которые обстреливали окрестности Харькова
- Пленные россияне будут работать на восстановление экономики Украины - МВД
- Чемпион набирает ход. Бетис - Атлетико 1:3. Видео голов и обзор матча
- Помогает готовить еду. Украинская звезда Playboy Даша Астафьева присоединилась к поддержке ВСУ
- Суперзвезды рок-музыки выразили поддержку Украине в борьбе с фашистами. ФОТО