Вопрос можно считать решенным. Защитник Челси летом присоединиться к Барселоне

Защитник лондонского "Челси" и национальной сборной Дании Андреас Кристенсен сделал свой выбор – уже летом он перейдет в каталонскую "Барселону". Контракт между датчанином и "сине-гранатовыми" будет подписан до июня 2027 года. Стороны достигли устного соглашения.

Andreas Christensen has made his choice and he will play for Barcelona, there’s no doubt. Contract until June 2027. Matter of time. ???????? #FCB



Meeting ongoing to complete the verbal agreement on final details between player side and Barça. Here we go soon. pic.twitter.com/iP3xRwSdof