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Вопрос можно считать решенным. Защитник Челси летом присоединиться к Барселоне

Испания
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Он может сыграть еще и на позиции опорного хавбека

Вопрос можно считать решенным. Защитник Челси летом присоединиться к Барселоне

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник лондонского "Челси" и национальной сборной Дании Андреас Кристенсен сделал свой выбор – уже летом он перейдет в каталонскую "Барселону". Контракт между датчанином и "сине-гранатовыми" будет подписан до июня 2027 года. Стороны достигли устного соглашения.

Интересно, что футболист имел на руках более выгодные предложения. Самым лучшим вариантом с финансовой точки зрения было продление контракта с "Челси". Тем не менее, Кристенсену очень нравится проект Хави Эрнандеса.

Испанские издания заявляют, что играть в "Барселоне" – это мечта Андреаса.

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В статье: Барселона Челси (Лондон) Андреас Кристенсен
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Источник:
sport.es

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