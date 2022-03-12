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Примера. Атлетико - Кадис 2:1. Снова победили, но на сей раз без игры
Чемпиону пришлось помучиться
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
"Атлетико" выиграл 4-й кряду матч Примеры, но при этом показал самый слабый футбол на этом отрезке.
Сегодня чемпиону во многом повезло. Гол Жоау Феликса на 3-й минуте - ну чисто ошибка вратаря, подарившего мяч португальцу прямо перед воротами.
Больше до перерыва у "Матрасников" и моментов не было - атаковали только гости, которые с 3-й или даже 4-й попытки таки добились своего. Сработал банальный кросс на Негредо, которого потерял Хименес.
7 - @joaofelix70 has been involved in seven goals in his last eight games with @atletienglish in all competitions (five goals, two assists), same as in his previous 37 matches with Colchoneros (four goals, three assists). Streak. pic.twitter.com/KpY2xmfBRg— OptaJose (@OptaJose) March 11, 2022
И даже это еще не все. В середине первого тайма Рейнилду прямой ногой пошел в соперника и обязан был получать красную, но судья его пожалел. Странноватое решение, если честно - там был риск выбить человека из игры на полгода минимум.
Только в перерыве Диего Симеоне кое-как достучался до своих, и те забегали. Нельзя сказать, что "Атлетико" заиграл прямо-таки хорошо, однако некоторые вещи начали получаться - особенно после замены Гризманна и выхода Корреа.
Собственно, Анхель с Суаресом и организовали второй гол - разыграли стеночку, Корреа пробил в голкипера, а набежавший Родриго де Пауль добил мяч в сетку.
3 - @LuisSuarez9 is playing his third consecutive game in @LaLigaEN without being starter, his longest streak in the competition since his arrival to Spain in 2014/15 season. Substitute. pic.twitter.com/h24gAaKj9w— OptaJose (@OptaJose) March 11, 2022
Для победы над "Кадисом" этой вспышки хватило, но уже во вторник на "Олд Траффорд" команде Симеоне надо показать совсем другой футбол для успеха. "МЮ" - это вам не 18-я команда Примеры с 24 очками после 28 туров.
Касательно табличных дел "Атлетико", то он как минимум до воскресенья третий с 51 очком.
28-й тур Примеры. Мадрид. "Ванда Метрополитано"
"Атлетико" - "Кадис" - 2:1
Голы: Жоау Феликс, 3, де Пауль, 68 - Негредо, 45
"Атлетико": Облак - Льоренте, Савич, Хименес (Фелипе, 83), Рейнилду, Карраско (Корреа, 60) - Коке (Ренан Лоди, 46), Эррера, де Пауль - Гризманн (Суарес, 60), Феликс (Серрано, 83)
"Кадис": Ледесма - Акапо (Паласон, 87), Луис Эрнандес, Чуст, Эспино (Переа, 90) - Собрино (Лукас Перес, 73), Феде (Алекс, 73), Алькарас, Идрисси - Лосано, Негредо
Предупреждения: де Пауль, 30, Карраско, 35, Рейнилду, 41, Савич, 90+1 - Собрино, 33
Удаление: Серрано, 86
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