Примера. Атлетико - Кадис 2:1. Снова победили, но на сей раз без игры

"Атлетико" выиграл 4-й кряду матч Примеры, но при этом показал самый слабый футбол на этом отрезке.

Сегодня чемпиону во многом повезло. Гол Жоау Феликса на 3-й минуте - ну чисто ошибка вратаря, подарившего мяч португальцу прямо перед воротами.

Больше до перерыва у "Матрасников" и моментов не было - атаковали только гости, которые с 3-й или даже 4-й попытки таки добились своего. Сработал банальный кросс на Негредо, которого потерял Хименес.

7 - @joaofelix70 has been involved in seven goals in his last eight games with @atletienglish in all competitions (five goals, two assists), same as in his previous 37 matches with Colchoneros (four goals, three assists). Streak. pic.twitter.com/KpY2xmfBRg