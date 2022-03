Примера. Парехо тащит Субмарину, Валенсия буксует, Леванте остается на дне

Кто знает, может, именно этих двух очков не хватит по итогу "Лягушкам", чтобы удержаться в элите.

Сегодня у них был шанс победить, но Пубиль с нескольких метров спижонил, а затем еще и головой в штангу попал; де Фрутос тоже свой шанс упустил.

Ну, и контратаку хозяева таки пропустили, несмотря на огромные старания и пять защитников в старте - Дардер поймал на противоходе центрбеков, вывел на ворота Пуадо, а тот уверенно покатил в дальний угол.

1 - Levante are the only opponent against whom Espanyol's Javier Puado has scored more than one goal in LaLiga (3) - he did so with his only brace in the competition in the reverse fixture this season and one goal today. Favourite. pic.twitter.com/H4BYOKEx1r — OptaJose (@OptaJose) March 12, 2022

В результате "Леванте", доминировавший 90 минут, чуть не проиграл - выручил его только ляп Жоана Гарсии на 80-й минуте, который промахнулся по мячу на выходе, позволив Дани Гомесу поразить пустые ворота.

В таблице после этого у "Леванте" 19 очков и 20-я строчка, но есть и хорошая новость - до спасительного 17-го места осталось лишь 6 баллов. У "Эспаньола" по-прежнему 12-е место и 33 очка.

28-й тур Примеры. Валенсия. "Сьюдад де Валенсия"

"Леванте" - "Эспаньол" - 1:1

Голы: Дани Гомес, 80 - Пуадо, 50

"Леванте": Карденас - Робер, Дуарте (Везу, 61), Касерес - Пубиль (Дани Гомес, 78), Пепелу, Мелеро (Кампанья, 61), Сон (Франкеса, 61) - де Фрутос (Кантеро, 86), Марти, Барди

"Эспаньол": Диего Лопес (Жоан Гарсия, 73) - Хиль (Ву Лей, 87), Калеро, Кабрера, Педроса - Эррера, Баре, Дардер (Меламед, 87) - Пуадо (Эмбарба, 73), де Томас, Вильена (Видаль, 63)

Предупреждения: Дуарте, 35, Мелеро, 40, Робер, 90, Кампанья, 90+4 - Педроса, 18, Пуадо, 55, Калеро, 71, Эмбарба, 90+3

Матч имени голкипера "Эльче" Эдгара Бадиа. Тот случай, когда вратарь действительно полкоманды.

Именно сэйвы Бадиа сохранили "Эльче" в игре на старте, когда сперва Нева, а затем Суарес расстреливали ворота практически в упор - в обоих случаях вратарь сыграл безупречно.

Не менее эффектно Бадиа справился с двойным шансом от Петровича и Луиса Мильи во втором тайме, отразив один удар ногой, а второй - в эффектном прыжке.

10 - Granada have failed to win any of their last 10 #LaLiga games (D3 L7), their longest winless run in a single top-flight campaign since their last 13 games of the 2016/17 season (D1 L12), when they were relegated. Decline#GranadaElche pic.twitter.com/QpcWQyufml — OptaJose (@OptaJose) March 12, 2022

Ну а в перерывах между феериями своего голкипера "Эльче" таки нашел возможность для одной красивой контратаки, в которой все решила блестящая пауза и передача от Пере Мильи - Фиделю Чавесу оставалось только не промахнуться с 7-8 метров.

В таблице после победы "Эльче" поднялся на 13-е место с 32 очками. Кажется, в этом сезоне вылет зелено-полосатым не грозит. У "Гранады" дела хуже - 17-е место, 25 очков и серия из 10 матчей без побед в Ла Лиге.

28-й тур Примеры. Гранада. "Нуэво Лос Карменес"

"Гранада" - "Эльче" - 0:1

Гол: Фидель, 11

"Гранада": Масимиану - Кини, Дуарте, Херман Санчес, Торренте (Молина, 61), Нева - Колладо (Рочина, 72), Петрович (Исма Руис, 77), Милья - Суарес (Пуэртас, 77), Узуни (Мачис, 61)

"Эльче": Бадиа - Паласиос (Оласа, 86), Роко, Диего Гонсалес, Мохика - Милья, Маскарель, Гумбау (Марконе, 74), Фидель (Верду, 86) - Понсе (Каррильо, 74), Бойе (Моренте, 67)

Предупреждения: Торренте, 57, Кини, 54, Петрович, 56 - Бойе, 32, Роко, 49, Гумбау, 65, Мохика, 70, Фидель, 82, Оласа, 88

"Желтая субмарина" цепляется за зону еврокубков и поднимает себе настроение перед выездом в Турин в рамках 1/8 финала ЛЧ.

Матч против "Сельты" выдался боевым - команды играли на равных, никто не желал уступать; на последних минутах спасать своих в чужую штрафную пошел даже вратарь Матиас Дитуро - правда, не спас.

Единственный гол у "Вильярреала" на счету Парехо, которому здорово пяткой ассистировал Тригейрос. Забив, Дани снял футболку, под которой было пожелание силы Альберто Морено - левый латераль "Подводников" ранее порвал кресты и выбыл минимум на 6-7 месяцев.

8 - Dani Parejo ???????? has been involved eight goals in #LaLiga this season (eight, two goals & six assists), surpassing his involvements of his first single campaign for @VillarrealCFen in the competition (seven, three goals & four assists). Surprise#VillarrealCelta pic.twitter.com/NOIP3Jsgt0 — OptaJose (@OptaJose) March 12, 2022

У "Сельты" лучший шанс в матче запорол Браис Мендес - после отличного паса Аспаса он метил в угол, но мяч лишь чиркнул по штанге. Вингер "Кельтов" долго не мог понять, что не так.

В таблице после победы "Вильярреал" временно поднялся на 6-е, еврокубковое место с 45 очками. У "Сельты" 35 баллов и 10-я строчка.

28-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Сельта" - 1:0

Гол: Парехо, 64

"Вильярреал": Рульи - Орье, Альбиоль (Манди, 46), Пау Торрес, Педраса (Эступиньян, 87) - Чуквезе, Парехо, Иборра, Тригейрос (Коклен, 73) - Ло Чельсо (Мой Гомес, 80) - Данжума (Дья, 80)

"Сельта": Дитуро - Васкес (Тапиа, 88), Айду, Араухо, Галан - Бельтран - Браис Мендес, Денис Суарес (Пинеда, 88), Нолито (Солари, 64) - Аспас, Тиаго Гальярдо (Мина, 64)

Предупреждения: Иборра, 34 - Галан, 90+4

Матч бывшей и нынешней команд Пепе Бордаласа прошел в единственно возможном для этого специалиста стиле - в борьбе, стыках и при минимуме голевых шансов.

"Валенсия" так и подавно не угрожала воротам - самое опасное, что можно вспомнить, попытка Хиля чуть мимо штанги в середине первого тайма.

У "Хетафе" моментов было побольше. Мамардашвили играл нестабильно - с одной стороны, отразил удар Унала в упор, с другой - выбил мяч в Майораля, от которого тот полетел в ворота. Спас грузина только VAR - оказалось, Борха подыграл себе рукой. Потом еще Оскар опасно бил - чуть мимо цели.

0 - Valencia have failed to register a single shot on target in their last three LaLiga games against Getafe at Coliseum Alfonso Pérez, the only time they have gone three straight away league games without a shot on target against the same opponent since at least 2003/04. Brake. pic.twitter.com/DsjrvxJXVm — OptaJose (@OptaJose) March 12, 2022

В общем, "Валенсия" должна радоваться одному очку - шансов проиграть у нее было предостаточно. В таблице "Летучие мыши" 9-е с 37 очками; у "Хетафе" 15-е место и 28 баллов.

28-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Валенсия" - 0:0

"Хетафе": Сория - Дамьен Суарес (Иглесиас, 68), Даконам, Митрович, Куэнка, Оливера - Аленья (Вильяр, 79), Арамбарри (Оскар, 60), Максимович - Унал, Сандро (Майораль, 68)

"Валенсия": Мамардашвили - Диахаби, Паулиста, Альдерете - Фулькье, Солер, Гильямон (Рачич, 90+1), Васкес (Элдер Кошта, 90+1) - Гедеш (Маркос Андре, 90), Дуро (Макси Гомес, 58), Хиль (Мориба, 78)

Предупреждения: Сандро, 39, Аленья, 49, Майораль, 73, Мата, 80, Максимович, 90+1, Оливера, 90+3 - Альдерете, 31, Гильямон, 82, Мориба, 87, Фулькье, 90+3, Элдер Кошта, 90+4