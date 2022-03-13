УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Бетис временно вернулся в ТОП-4, а Ла Реал - в ТОП-6
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Бетис временно вернулся в ТОП-4, а Ла Реал - в ТОП-6

Испания
(1 голосов)

Кратко о воскресных матчах 28-го тура в Испании

Примера. Бетис временно вернулся в ТОП-4, а Ла Реал - в ТОП-6

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Не спешите списывать со счетов "Бетис" - он все еще в гонке за ТОП-4. Сегодня команда Мануэля Пеллегрини собралась и выдала первый сильный матч за три недели.

У "Атлетика" за все 90 минут можно вспомнить только удар Иньяки Уильямса головой (чуть мимо) и эффектный дриблинг с ударом от Муниаина (в руки Силве).

"Бетис" играл острее, чаще угрожал воротам и мог побеждать крупнее, если бы Хуанми с 7-8 метров не пробил точно в руки Симону.

Не все свои шансы реализовал и Борха Иглесиас, но однажды Эль Панда таки подкараулил мяч на дальней штанге, и этого хватило для минимальной победы.

Впрочем, и без разочарования не обошлось. Под конец игры Фекир после очередного фола ногами отмахнулся от грубияна и получил красную - это гарантированная дисквалификация на 2, а то и 3 матча. Без техничного француза "Бетису" придется несладко.

Впрочем, дорогу осилит идущий. Пока что команда Пеллегрини в таблице 4-я с 49 очками; "Атлетик" занимает 8-е место, имея 40 баллов.

28-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Атлетик" - 1:0

Гол: Борха Иглесиас, 20

"Бетис": Руи Силва - Сабали, Песселья, Бартра, Миранда (Руибаль, 70) - Гвидо Родригес, Акуоку (Эдгар Гонсалес, 88) - Каналес, Фекир, Хуанми - Борха Иглесиас (Карвалью, 73)

"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан, Ерай, Берчиче (Баленсиага, 58) - Беренгер, Венседор (Серрано, 84), Весга (Саррага, 71), Муниаин - Сансет (Рауль Гарсия, 84), Уильямс (Нико Уильямс, 59)

Предупреждения: Песселья, 25, Миранда, 28, Руибаль, 76, Каналес, 80 - Берчиче, 8, Беренгер, 16, Нико Уильямс, 77, де Маркос, 80, Сансет, 80

Удаление: Фекир, 80

Скучноватый матч - главным образом потому, что "Ла Реалу" очень тяжело даются голы, а "Алавесу" они не даются вообще никак.

Похоже, гости приехали сегодня на "Аноэту" удерживать 0:0, однако не преуспели - "Сосьедад" за счет многочисленных кроссов и прострелов создавал угрозу в обоих таймах. Правда, с реализацией было туго.

Исак пробовал дважды - не забил; Порту - мимо; Серлот - во вратаря. Лишь с энной попытки подача со штрафного от Оярсабаля завершилась ударом Мартина Субименди куда надо - 1:0.

"Алавес" для видимости еще посопротивлялся в конце, но Ремиро отбил удар Вальехо, и на этом все. В таблице "Ла Реал" после победы поднялся на 6-е место с 47 очками; у "Алавеса" 19-е место и 22 балла.

28-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Алавес" - 1:0

Гол: Субименди, 70

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель (Сальдуа, 74), Ле Норманн, Пачеко, Рико - Ильярраменди (Субименди, 46) - Порту, Рафинья (Субельдия, 83), Мерино, Янузай (Оярсабаль, 63) - Исак (Серлот, 63)

"Алавес": Пачеко - Теналья, Лагуардия, Лежен, Дуарте - Мойя (де ла Фуэнте, 83), Пина (Эскаланте, 62) - Эдгар Мендес (Хасон, 73), Понс (Лум, 73), Риоха (Вальехо, 83) - Хоселу

Предупреждения: Ильярраменди, 21 - Лагуардия, 27

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетик (Бильбао) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Бетис (Севилья) Алавес (Витория-Гастейс)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...