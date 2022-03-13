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Примера. Бетис временно вернулся в ТОП-4, а Ла Реал - в ТОП-6
Кратко о воскресных матчах 28-го тура в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
Не спешите списывать со счетов "Бетис" - он все еще в гонке за ТОП-4. Сегодня команда Мануэля Пеллегрини собралась и выдала первый сильный матч за три недели.
У "Атлетика" за все 90 минут можно вспомнить только удар Иньяки Уильямса головой (чуть мимо) и эффектный дриблинг с ударом от Муниаина (в руки Силве).
"Бетис" играл острее, чаще угрожал воротам и мог побеждать крупнее, если бы Хуанми с 7-8 метров не пробил точно в руки Симону.
Не все свои шансы реализовал и Борха Иглесиас, но однажды Эль Панда таки подкараулил мяч на дальней штанге, и этого хватило для минимальной победы.
3 - Top three LaLiga players with most goals in 2022 across all competitions:— OptaJose (@OptaJose) March 13, 2022
10 - Karim Benzema ????????
8 - BORJA IGLESIAS ????????
8 - Enes Ünal ????????
Panda. pic.twitter.com/EuFbqFQbbE
Впрочем, и без разочарования не обошлось. Под конец игры Фекир после очередного фола ногами отмахнулся от грубияна и получил красную - это гарантированная дисквалификация на 2, а то и 3 матча. Без техничного француза "Бетису" придется несладко.
Впрочем, дорогу осилит идущий. Пока что команда Пеллегрини в таблице 4-я с 49 очками; "Атлетик" занимает 8-е место, имея 40 баллов.
28-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"
"Бетис" - "Атлетик" - 1:0
Гол: Борха Иглесиас, 20
"Бетис": Руи Силва - Сабали, Песселья, Бартра, Миранда (Руибаль, 70) - Гвидо Родригес, Акуоку (Эдгар Гонсалес, 88) - Каналес, Фекир, Хуанми - Борха Иглесиас (Карвалью, 73)
"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан, Ерай, Берчиче (Баленсиага, 58) - Беренгер, Венседор (Серрано, 84), Весга (Саррага, 71), Муниаин - Сансет (Рауль Гарсия, 84), Уильямс (Нико Уильямс, 59)
Предупреждения: Песселья, 25, Миранда, 28, Руибаль, 76, Каналес, 80 - Берчиче, 8, Беренгер, 16, Нико Уильямс, 77, де Маркос, 80, Сансет, 80
Удаление: Фекир, 80
Скучноватый матч - главным образом потому, что "Ла Реалу" очень тяжело даются голы, а "Алавесу" они не даются вообще никак.
Похоже, гости приехали сегодня на "Аноэту" удерживать 0:0, однако не преуспели - "Сосьедад" за счет многочисленных кроссов и прострелов создавал угрозу в обоих таймах. Правда, с реализацией было туго.
Исак пробовал дважды - не забил; Порту - мимо; Серлот - во вратаря. Лишь с энной попытки подача со штрафного от Оярсабаля завершилась ударом Мартина Субименди куда надо - 1:0.
1 - @RealSociedadEN have won more games by 1-0 than any other team in Europe's big five leagues this season (seven, one more than Manchester City and Sevilla with six). Punch. pic.twitter.com/PNxansmAzP— OptaJose (@OptaJose) March 13, 2022
"Алавес" для видимости еще посопротивлялся в конце, но Ремиро отбил удар Вальехо, и на этом все. В таблице "Ла Реал" после победы поднялся на 6-е место с 47 очками; у "Алавеса" 19-е место и 22 балла.
28-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"
"Реал Сосьедад" - "Алавес" - 1:0
Гол: Субименди, 70
"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель (Сальдуа, 74), Ле Норманн, Пачеко, Рико - Ильярраменди (Субименди, 46) - Порту, Рафинья (Субельдия, 83), Мерино, Янузай (Оярсабаль, 63) - Исак (Серлот, 63)
"Алавес": Пачеко - Теналья, Лагуардия, Лежен, Дуарте - Мойя (де ла Фуэнте, 83), Пина (Эскаланте, 62) - Эдгар Мендес (Хасон, 73), Понс (Лум, 73), Риоха (Вальехо, 83) - Хоселу
Предупреждения: Ильярраменди, 21 - Лагуардия, 27
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