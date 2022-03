Примера. Бетис временно вернулся в ТОП-4, а Ла Реал - в ТОП-6

Не спешите списывать со счетов "Бетис" - он все еще в гонке за ТОП-4. Сегодня команда Мануэля Пеллегрини собралась и выдала первый сильный матч за три недели.

У "Атлетика" за все 90 минут можно вспомнить только удар Иньяки Уильямса головой (чуть мимо) и эффектный дриблинг с ударом от Муниаина (в руки Силве).

"Бетис" играл острее, чаще угрожал воротам и мог побеждать крупнее, если бы Хуанми с 7-8 метров не пробил точно в руки Симону.

Не все свои шансы реализовал и Борха Иглесиас, но однажды Эль Панда таки подкараулил мяч на дальней штанге, и этого хватило для минимальной победы.

3 - Top three LaLiga players with most goals in 2022 across all competitions: 10 - Karim Benzema ???????? 8 - BORJA IGLESIAS ???????? 8 - Enes Ünal ???????? Panda. pic.twitter.com/EuFbqFQbbE

Впрочем, и без разочарования не обошлось. Под конец игры Фекир после очередного фола ногами отмахнулся от грубияна и получил красную - это гарантированная дисквалификация на 2, а то и 3 матча. Без техничного француза "Бетису" придется несладко.

Впрочем, дорогу осилит идущий. Пока что команда Пеллегрини в таблице 4-я с 49 очками; "Атлетик" занимает 8-е место, имея 40 баллов.

28-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Атлетик" - 1:0

Гол: Борха Иглесиас, 20

"Бетис": Руи Силва - Сабали, Песселья, Бартра, Миранда (Руибаль, 70) - Гвидо Родригес, Акуоку (Эдгар Гонсалес, 88) - Каналес, Фекир, Хуанми - Борха Иглесиас (Карвалью, 73)

"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан, Ерай, Берчиче (Баленсиага, 58) - Беренгер, Венседор (Серрано, 84), Весга (Саррага, 71), Муниаин - Сансет (Рауль Гарсия, 84), Уильямс (Нико Уильямс, 59)

Предупреждения: Песселья, 25, Миранда, 28, Руибаль, 76, Каналес, 80 - Берчиче, 8, Беренгер, 16, Нико Уильямс, 77, де Маркос, 80, Сансет, 80

Удаление: Фекир, 80

Скучноватый матч - главным образом потому, что "Ла Реалу" очень тяжело даются голы, а "Алавесу" они не даются вообще никак.

Похоже, гости приехали сегодня на "Аноэту" удерживать 0:0, однако не преуспели - "Сосьедад" за счет многочисленных кроссов и прострелов создавал угрозу в обоих таймах. Правда, с реализацией было туго.

Исак пробовал дважды - не забил; Порту - мимо; Серлот - во вратаря. Лишь с энной попытки подача со штрафного от Оярсабаля завершилась ударом Мартина Субименди куда надо - 1:0.

1 - @RealSociedadEN have won more games by 1-0 than any other team in Europe's big five leagues this season (seven, one more than Manchester City and Sevilla with six). Punch. pic.twitter.com/PNxansmAzP