Примера. Барселона - Осасуна 4:0. Все, что не залетело с Галатасараем

"Барса" возвращается в ТОП-4 и снова обходит в таблице "Атлетико" благодаря сверхуверенной победе над середняком Примеры.

В четверг у каталонцев возникли неожиданные проблемы с "Галатасараем" в ЛЕ - мяч чуть ли не отказывался залетать в ворота. Так вот, сегодня фортуна отдала "Барсе" должок.

"Осасуны" фактически просто не было на поле - хозяева делали абсолютно все, что хотели. А хотели они сегодня забивать много и эффектно.

Первый гол - пенальти за фол на Гави, которого классно в касание вывел на ворота Бускетс. Ферран с точки пробил превосходно.

5 - Pierre-Emerick Aubameyang ???????? has scored five goals in six @LaLigaEN games, the second-fastest @FCBarcelona player to reach five goals in the competition in the 21st century, after Samuel Eto'o ???????? in 2004 and Zlatan Ibrahimović ???????? in 2009 (five goals in five apps). Ultrasonic. pic.twitter.com/gvjVcbECLs