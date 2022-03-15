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Оккупанты снова обстреляли Харьков. В центре города – пожар

Испания
(1 голосов)

Это ужас

Оккупанты снова обстреляли Харьков. В центре города – пожар

UA-Футбол
Новина українською

Оккупанты, применяя артиллерию, снова обстреляли Харьков. В частности, по городу было выпущено несколько ракет, также произошли тяжелые обстрелы.

Сообщается, что в центре города бушевал пожар. О количестве пострадавших информации пока нет.

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В статье: война с Россией
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