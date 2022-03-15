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Карим Бензема вышел на карьерный максимум по голам во всех турнирах
А ведь сезон еще даже близко не закончился.
Фото: twitter.com/realmadrid
Вчера "Реал" не оставил ни единого шанса "Мальорке", разгромив соперника со счетом 3:0.
Два гола из трех - на счету капитана команды Карима Бензема.
Таким образом, французский нападающий довел счет своих голов во всех тернирах до отметки 32 - повторение карьерного максимума, который ранее был установлен в сезоне 2011/12.
- 22 гола в Ла Лиге;
- 8 голов в Лиге чемпионов;
- 2 гола в Суперкубке Испании.
"Реал" уверенно лидирует в турнирной таблице Ла Лиги после 28 туров, а сам Бензема - в таблице лучших бомбардиров первенства.
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