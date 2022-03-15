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Карим Бензема вышел на карьерный максимум по голам во всех турнирах

Испания
(1 голосов)

А ведь сезон еще даже близко не закончился.

Карим Бензема вышел на карьерный максимум по голам во всех турнирах

Фото: twitter.com/realmadrid

UA-Футбол
Новина українською

Вчера "Реал" не оставил ни единого шанса "Мальорке", разгромив соперника со счетом 3:0.

Два гола из трех - на счету капитана команды Карима Бензема.

Таким образом, французский нападающий довел счет своих голов во всех тернирах до отметки 32 - повторение карьерного максимума, который ранее был установлен в сезоне 2011/12.

- 22 гола в Ла Лиге;

- 8 голов в Лиге чемпионов;

- 2 гола в Суперкубке Испании.

"Реал" уверенно лидирует в турнирной таблице Ла Лиги после 28 туров, а сам Бензема - в таблице лучших бомбардиров первенства.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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Dr. House (Поділля)
15.03.2022 в 12:52
Красавчик! А що там Мессі в Лізі фермерів? Бензема за три останні матчі забив стільки ж ,скільки і обладатєль за весь сезон у всіх турнірах)))
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