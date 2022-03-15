Бензема и основной защитник. Два игрока Реала рискуют пропустить Эль-Классико

Уже в ближайшее воскресенье, 20-го марта, состоится один из самых интересных матчей футбольной Европы. Мадридский "Реал" сыграет против "Барселоны" в рамка "Эль-Классико".

Карло Анчелотти испытывает определенные кадровые трудности. По данным Marca, сразу два футболиста под вопросом перед игрой дня воскресного.

Во-первых, очередное повреждение у Ферлана Менди, который пропустил сегодняшнюю тренировку. Но это полбеды. Впереди МРТ ожидает лидера команды Карима Бензема. Только после этого по форварду будет принято окончательно решение.

Отметим, что "Реал" опережает "Барселону" на 15 очков. У каталонцев одна игра в запасе.