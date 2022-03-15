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Кесси летом перейдет в Барселону. Он отказал двум клубам АПЛ

Испания
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Хави стал решающим фактором

Кесси летом перейдет в Барселону. Он отказал двум клубам АПЛ

Фото: twitter.com/acmilan

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Полузащитник "Милана" Франк Кесси летом присоединится к "Барселоне", сообщает Фабрицио Романо. У игрока устная договоренность с каталонцами.

Сообщается, что Франк отклонил предложение двух клубов АПЛ ради игры в "Барселоне" под руководством Хави.

Контракт ещё не подписан, но уже достигнута устная договоренность о переходе. Футболист присоединится к "Барселоне" на правах свободного агента, его контракт истекает будущим летом.

В этом сезоне Франк провел за "Милан" 29 матчей, забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего ивуарийца в 45 миллионов евро.

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В статье: Барселона Хави Милан Франк Кесси
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