Кесси летом перейдет в Барселону. Он отказал двум клубам АПЛ

Полузащитник "Милана" Франк Кесси летом присоединится к "Барселоне", сообщает Фабрицио Романо. У игрока устная договоренность с каталонцами.

Xavi Hernández was key in the negotiations for Kessié to Barcelona. Franck’s more than excited - turning down two Premier League bids with higher salary to join Barça. ???? #FCB



Contract not signed yet but verbal agreement sealed, as reported by @gerardromero. pic.twitter.com/843Tyqi1Jb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 15, 2022

Сообщается, что Франк отклонил предложение двух клубов АПЛ ради игры в "Барселоне" под руководством Хави.

Контракт ещё не подписан, но уже достигнута устная договоренность о переходе. Футболист присоединится к "Барселоне" на правах свободного агента, его контракт истекает будущим летом.

В этом сезоне Франк провел за "Милан" 29 матчей, забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего ивуарийца в 45 миллионов евро.