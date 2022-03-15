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Камп Ноу переименуют – Барселона объявила о начале сотрудничества со Spotify

Испания
(1 голосов)

Легендарный стадион получит приставку из названия нового технического спонсора

Камп Ноу переименуют – Барселона объявила о начале сотрудничества со Spotify

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Шведский музыкальный и стриминговый сервис "Spotify" будет титульным спонсором "Барселоны" со следующего сезона. 300 миллионов, сделка рассчитана на четыре года.

Сообщается, что логотип "Spotify" будет нанесен на форму и мужской, и женской команд "Барселоны".

В рамках сделки стадион "Барсы" будет переименован в "Spotify Камп Ноу".

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Также известно, что клуб получит около 300 миллионов евро по условиям договора со "Spotify".

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В статье: Барселона Spotify
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Источник:
fcbarcelona.com

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Комментарии (1)
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hrdhrd (Украина)
16.03.2022 в 00:14
"Вы к нам еще на спотифай приедете" (с)
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