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Реал передаст миллион евро на нужды беженцев из Украины
Королевский клуб активно поддерживает украинский народ
Фото: realmadrid.com
Мадридский "Реал" передаст 1 миллион евро в помощь Украине. Средства будут направлены Красному Кресту и партнеру Фонда клуба в Украине, сообщает пресс-служба сливочных.
Часть средств, собранных в рамках кампании Real Madrid Foundation, пойдет на помощь юго-западному региону Украины и поддержку вынужденных переселенцев в западные области Украины.
Кроме того, отмечается, что Фонд "Реала" также помогает вещами и предметами первой необходимости внутренне перемещенным лицам в Украине и тем, кто уехал в другие страны Европы. Фонд передал более 13 000 единиц теплой и спортивной одежды для предоставления первичной помощи беженцам, прибывающим из Украины в Испанию.
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