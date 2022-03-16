Реал передаст миллион евро на нужды беженцев из Украины

Мадридский "Реал" передаст 1 миллион евро в помощь Украине. Средства будут направлены Красному Кресту и партнеру Фонда клуба в Украине, сообщает пресс-служба сливочных.

Часть средств, собранных в рамках кампании Real Madrid Foundation, пойдет на помощь юго-западному региону Украины и поддержку вынужденных переселенцев в западные области Украины.

Кроме того, отмечается, что Фонд "Реала" также помогает вещами и предметами первой необходимости внутренне перемещенным лицам в Украине и тем, кто уехал в другие страны Европы. Фонд передал более 13 000 единиц теплой и спортивной одежды для предоставления первичной помощи беженцам, прибывающим из Украины в Испанию.