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Реал передаст миллион евро на нужды беженцев из Украины

Испания
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Королевский клуб активно поддерживает украинский народ

Реал передаст миллион евро на нужды беженцев из Украины

Фото: realmadrid.com

Новина українською

Мадридский "Реал" передаст 1 миллион евро в помощь Украине. Средства будут направлены Красному Кресту и партнеру Фонда клуба в Украине, сообщает пресс-служба сливочных.

Часть средств, собранных в рамках кампании Real Madrid Foundation, пойдет на помощь юго-западному региону Украины и поддержку вынужденных переселенцев в западные области Украины.

Кроме того, отмечается, что Фонд "Реала" также помогает вещами и предметами первой необходимости внутренне перемещенным лицам в Украине и тем, кто уехал в другие страны Европы. Фонд передал более 13 000 единиц теплой и спортивной одежды для предоставления первичной помощи беженцам, прибывающим из Украины в Испанию.

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В статье: Украина Реал (Мадрид) война с Россией
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Источник:
realmadrid.com

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