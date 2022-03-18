Примера. Атлетик - Хетафе 1:1. Вратарский подвиг Давида Сории

Тот случай, когда для одних ничья - удача, а для других - издевательство.

"Хетафе" забил гол после навеса уже на 3-й минуте, и все. Других шансов забить у него по сути не было. Да, был еще гол из офсайда от Оливеры, но вне игры - это вне игры.

"Атлетик" же провел весь матч в атаках. Иньяки Уильямс мог спокойно оформлять хет-трик, а Дани Вивиан - дубль. И что на выходе? Ноль реализованных шансов на двоих, зато 9 сэйвов у голкипера "Хетафе" Давида Сории. Он сегодня действительно тащил, как Буффон, Нойер и Олли Кан вместе взятые.

Единственный раз "Атлетику" удалось пробить Сорию в середине первого тайма - это Юри Берчиче ворвался по месте левого инсайда и что есть сил пробил под перекладину.

2 - Yuri Berchiche has scored two goals in his last eight @LaLigaEN games for @Athletic_en, as many as in his previous 62 matches in the competition. Arrow.#AthleticClub pic.twitter.com/cgMa1VYWM6 — OptaJose (@OptaJose) March 18, 2022

После перерыва не помогло баскам даже удаление Куэнки за фол последней надежды - да, "Хетафе" еще сильнее прижался к воротам, но отбивался вполне комфортно, а все удары продолжали лететь в Сорию.

В таблице после ничьей у "Атлетика" 8-е место и 41 очко; у "Хетафе" - 15-я позиция и 29 баллов.

29-й тур. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Хетафе" - 1:1

Голы: Берчиче, 29 - Унал, 3

"Атлетик": Симон - де Маркос (Печарроман, 89), Вивиан, Ерай, Берчиче - Беренгер, Венседор (Нико Уильямс, 72), Весга, Муниаин (Серрано, 89) - Сансет (Рауль Гарсия, 78), Уильямс (Вильялибре, 78)

"Хетафе": Сория - Даконам, Митрович, Куэнка - Дамьен Суарес, Оскар (Йокушлу, 78), Вильяр, Аленья (Иглесиас, 87), Оливера - Унал (Мата, 87), Сандро (Майораль, 74)

Предупреждения: Весга, 79, де Маркос, 88, Печарроман, 90+2, Ерай, 90+5 - Митрович, 25, Унал, 32, Даконам, 86, Мата, 90+2, Дамьен Суарес, 90+6

Удаления: Куэнка, 65, Янкто, 90