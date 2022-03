Примера. Атлетик - Хетафе 1:1. Вратарский подвиг Давида Сории

Тот случай, когда для одних ничья - удача, а для других - издевательство.

"Хетафе" забил гол после навеса уже на 3-й минуте, и все. Других шансов забить у него по сути не было. Да, был еще гол из офсайда от Оливеры, но вне игры - это вне игры.

"Атлетик" же провел весь матч в атаках. Иньяки Уильямс мог спокойно оформлять хет-трик, а Дани Вивиан - дубль. И что на выходе? Ноль реализованных шансов на двоих, зато 9 сэйвов у голкипера "Хетафе" Давида Сории. Он сегодня действительно тащил, как Буффон, Нойер и Олли Кан вместе взятые.

Единственный раз "Атлетику" удалось пробить Сорию в середине первого тайма - это Юри Берчиче ворвался по месте левого инсайда и что есть сил пробил под перекладину.

2 - Yuri Berchiche has scored two goals in his last eight @LaLigaEN games for @Athletic_en, as many as in his previous 62 matches in the competition. Arrow.#AthleticClub pic.twitter.com/cgMa1VYWM6