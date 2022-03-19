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Реал Мадрид - Барселона: где и когда смотреть последнее Эль Класико сезона
Где покажут в прямом эфире матч Примеры "Реал Мадрид" - "Барселона", 20 марта 2022
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
"Реал" и "Барселона" уже дважды встречались в этом сезоне, и оба раза победу праздновал Мадрид. Завтра, однако, ситуация может измениться.
Против "Реала" говорят и травма Карима Бензема, и великолепная форма каталонцев, не проигрывающих уже 11 матчей кряду. Да, под рукой у Карло Анчелотти хватает звезд, но именно бомбардиров мало. Француз поучаствовал в 33 голах "Сливочных" в Ла Лиге из 59 - какие еще вопросы?
Сможет ли "Реал" за счет характера (а он, несомненно, есть, преодолеть и соперника, и потерю своего лидера - узнаем в воскресенье, 20 марта, на MEGOGO. Начало игры "Реал" - "Барселона" в 22:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Реал" - "Барселона" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
Легальная видео онлайн трансляция матча "Реал" - "Барселона" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Канада - TSN App
- Чехия - Nova Sport 3
- Франция - Free, beIN Sports 1
- Германия - DAZN2, DAZN
- Венгрия - Spíler2
- Италия - DAZN
- Польша - Eleven Sports 1 Poland, Canal+ Premium
- Португалия - Eleven Sports 1 Portugal
- Румыния - Digi Sport 1 Romania, Look Sport+
- Словакия - Nova Sport 3
- Испания - Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Movistar+
- Турция - Spor Smart, S Sport+
- Великобритания - Premier Sports 1, LaLigaTV
- США - ESPN+
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