Реал Мадрид - Барселона: где и когда смотреть последнее Эль Класико сезона

"Реал" и "Барселона" уже дважды встречались в этом сезоне, и оба раза победу праздновал Мадрид. Завтра, однако, ситуация может измениться.

Против "Реала" говорят и травма Карима Бензема, и великолепная форма каталонцев, не проигрывающих уже 11 матчей кряду. Да, под рукой у Карло Анчелотти хватает звезд, но именно бомбардиров мало. Француз поучаствовал в 33 голах "Сливочных" в Ла Лиге из 59 - какие еще вопросы?

Сможет ли "Реал" за счет характера (а он, несомненно, есть, преодолеть и соперника, и потерю своего лидера - узнаем в воскресенье, 20 марта , на MEGOGO . Начало игры "Реал" - "Барселона" в 22:00 .

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Реал" - "Барселона" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Легальная видео онлайн трансляция матча "Реал" - "Барселона" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV

В других странах матч в прямом эфире покажут: