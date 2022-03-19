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Реал Мадрид - Барселона: где и когда смотреть последнее Эль Класико сезона

Испания
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Где покажут в прямом эфире матч Примеры "Реал Мадрид" - "Барселона", 20 марта 2022

Реал Мадрид - Барселона: где и когда смотреть последнее Эль Класико сезона

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

UA-Футбол
Новина українською

"Реал" и "Барселона" уже дважды встречались в этом сезоне, и оба раза победу праздновал Мадрид. Завтра, однако, ситуация может измениться.

Против "Реала" говорят и травма Карима Бензема, и великолепная форма каталонцев, не проигрывающих уже 11 матчей кряду. Да, под рукой у Карло Анчелотти хватает звезд, но именно бомбардиров мало. Француз поучаствовал в 33 голах "Сливочных" в Ла Лиге из 59 - какие еще вопросы?

Сможет ли "Реал" за счет характера (а он, несомненно, есть, преодолеть и соперника, и потерю своего лидера - узнаем в воскресенье, 20 марта, на MEGOGO. Начало игры "Реал" - "Барселона" в 22:00.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Реал" - "Барселона" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Легальная видео онлайн трансляция матча "Реал" - "Барселона" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Канада - TSN App
  • Чехия - Nova Sport 3
  • Франция - Free, beIN Sports 1
  • Германия - DAZN2, DAZN
  • Венгрия - Spíler2
  • Италия - DAZN
  • Польша - Eleven Sports 1 Poland, Canal+ Premium
  • Португалия - Eleven Sports 1 Portugal
  • Румыния - Digi Sport 1 Romania, Look Sport+
  • Словакия - Nova Sport 3
  • Испания - Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Movistar+
  • Турция - Spor Smart, S Sport+
  • Великобритания - Premier Sports 1, LaLigaTV
  • США - ESPN+
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В статье: Барселона Реал (Мадрид)
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