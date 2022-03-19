Серьезный удар. Карим Бензема пропустит Эль-Класико из-за травмы

Уже завтра на мадридском "Сантьяго Бернабеу" состоится очередное "Эль-Класико".

Болельщики с большим интересом ждут противостояния "Реала" и "Барселоны" - обе команды набрали очень неплохой ход.

Однако, уже сегодня стало известно, что матч пропустит капитан и главный бомбардир "сливочных" Карим Бензема.

Француза все еще беспокоит повреждение икроножной мышцы.

С 22 голами форвард "королевского" клуба с запасом возглавляет гонку бомбардиров Ла Лиги этого сезона.

Также на счету Бензема 11 голов и 10 голевых передач в 41 матче против "Барселоны" за карьеру.