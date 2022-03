Примера. Осасуна топит Леванте, Гранада и Валенсия укрепили позиции

Рано или поздно это должно было случиться. После шести удачных попыток Хоселу наконец не реализовал пенальти - и это подвело "Алавес" под монастырь.

Так-то матч был равным, хозяева местами даже выглядели острее, но "Гранада" после рубилова в середине второго тайма склонила чашу весов на свою сторону за счет замен. Дарвин Мачис и Луис Суарес вышли со скамейки и на 87-й минуте успешно выбежали в контратаку - венесуэлец прострелил, а колумбиец забил.

Для "Гранады" это, на секунду, первая победа в 2022 году! До этого последний раз "Насриды" побеждали в Ла Лиге 22 декабря.

14 - Granada's Darwin Machis has provided 14 assists in LaLiga, five of them against Alavés (four at Mendizorrotza). Favourite. pic.twitter.com/TQ4wmsU8mb

Благодаря редкому успеху команда Рубена Торресильи отодвинулась от зоны вылета на 4 очка и с 28 баллами занимает 16-е место. У "Алавеса" - 22 балла и 19-я строчка.

29-й тур Примеры. Виктория-и-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Гранада" - 2:3

Голы: Эскаланте, 53, Вальехо, 57 - Эскудеро, 50, Пуэртас, 75, Суарес, 87

"Алавес": Пачеко - Теналья, Лагуардия, Лежен, Дуарте (де ла Фуэнте, 87) - Эдгар Мендес, Эскаланте, Лум (Понс, 78), Риоха - Хоселу (Мойя, 67), Вальехо (Хасон, 78)

"Гранада": Масимиану - Кини, Дуарте, Херман Санчес, Эскудеро, Нева (Соро, 57) - Колладо (Пуэртас, 62), Петрович (Этеки, 84), Милья - Молина (Мачис, 84), Узуни (Суарес, 62)

Предупреждения: Лум, 4, Теналья, 41, де ла Фуэнте, 89, Эскаланте, 90+6 - Кини, 27, Узуни, 45+3, Петрович, 61, Херман Санчес, 90, Эскудеро, 90+5, Виктор Диас, 90+5

Удаление: Эскандель, 90+5

"Эльче" мало кому уступает дома, но тут "Валенсии" надо отдать должное - перемололи, как на мясорубке.

Гости сделали в полтора раза больше отборов (24 против 15), уничтожили "Эльче" на перехватах (9-2), были удачливее в верховой борьбе (13-10). А в таких матчах кто выигрывает единоборства - тот выигрывает и матч.

По сути, у "Эльче" был всего один момент - когда Лукас Бойе во втором тайме забил после стандарта, но с офсайда.

Всю остальную остроту создавали исключительно "Летучие мыши", и если в первом тайме гол Гильямона отменил VAR, а Гедеш с линии штрафной непривычно для себя махнул мимо, то после перерыва Гонсалу таки забил. Гол, кстати, забавный получился - защитник почти сбил португальца, тот упал и мяч без удара закатился в сетку.

В таблице после победы "Валенсия" идет 9-й с 40 очками - до еврокубковой зоны 7 баллов. Многовато, если честно. "Эльче" - 14-й с 32 баллами.

29-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Валенсия" - 0:1

Гол: Гонсалу Гедеш, 50

"Эльче": Бадиа - Баррахан (Хосан, 46), Роко, Диего Гонсалес, Мохика - Милья, Маскарель (Гути, 67), Гумбау (Кике Перес, 67), Фидель (Каррильо, 76) - Понсе (Моренте, 58), Бойе

"Валенсия": Мамардашвили - Фулькье, Диахаби (Мориба, 48), Альдерете, Васкес - Гильямон - Хиль (Черышев, 72), Солер, Муса (Рачич, 72), Гедеш - Гомес (Дуро, 86)

Предупреждения: Баррахан, 8, Верду, 45+1, Фидель, 90+3 - Фулькье, 27, Диахаби, 39, Хиль, 65

Удаление: Мохика, 90+2

Похоже, "Леванте" таки сдался. Этот вывод можно сделать по тому, как безобразно "Лягушки" отбегали сегодня в защите.

"Осасуна" не сделала ничего особенного - просто пользовалась ляпами соперников и еще загружала мяч на Чими Авилу, который в огне еще с января. Именно аргентинец открыл счет сегодня после умной скидки Будимира, а после взлетел над поле в красивом сальто. Очевидно, от разрыва крестов не осталось и следа.

Оба гола "Осасуны" после перерыва - привозы от "Леванте". Будимир забил после безобразного поперечного паса Касереса на Робера, который перехватил Рубен Гарсия; Брашанац же все сделал сам - и перехватил, и забил.

2 - Ante Budimir ???????? has both scored and assisted in the same @LaLigaEN game for the third time, the first one for @caosasuna_en (14 goals and one assist in 49 appearances). Comfortable. pic.twitter.com/XaQN9U4cwv