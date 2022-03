Примера. Райо Вальекано - Атлетико 0:1. Старый-добрый Симеоне

"Атлетико" довел свою победную серию в Ла Лиге до шести матчей. "Райо Вальекано" старался, но ему не хватило эффективности.

Как и на "Олд Траффорд" посреди недели "Матрасники" предстали неяркой, зато злой, агрессивной командой - все, как любит Симеоне. Приезд Рейнилду из "Лилля" преобразил защитную тройку; перевод в основу разрушителя Эктора Эрреры добавил команде энергии в опорной зоне.

Как итог - "Райо" весь матч бился-бился, а реальный момент имел только один. Экс-"Матрасник" Марио Суарес классно пробил в дальний угол низом, но Облак блестяще отбил удар.

7 - João Félix ???????? has been directly involved in seven goals in his last seven @LaLigaEN games (four goals and three assists), as many as in his previous 31 league appearances for @atletienglish (four and three). Vital. pic.twitter.com/ts9FvWnvhk