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Примера. Де Томас решает, Бетис не бежит, а Кадис оказался опаснее Ювентуса
Первые матчи воскресенья в Испании результативностью не порадовали
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
В целом равная игра, которую решила лучшая реализация хозяев, а, точнее, их бомбардира Рауля де Томаса - у него уже 14 голов в чемпионате.
Помимо де Томаса у "Эспаньола" надо отмечать автора голевой передачи Серхи Дардера - с начала 2022 года он выступает на уровне лучших плеймейкеров лиги и, пожалуй, наработал на переход в более сильный клуб.
У "Мальорки" два лучших шанса не реализовал Ведат Мурики после навесов - в первом тайме он пробил в руки Диего Лопесу, а во втором удар косовара отразил Ойер. Да, 40-летний Лопес опять не смог доиграть матч.
14 – Espanyol’s Raúl de Tomas has scored 14 goals in 27 appearances in LaLiga 2021/22, equalling his record for goals in a single campaign in the competition (14 – also in 2018/19 in 33 games for Rayo Vallecano). Fantastic. pic.twitter.com/aGkKlfUToH— OptaJose (@OptaJose) March 20, 2022
В таблице после минимальной победы "Эспаньол" де-факто обеспечил себе место в элите на следующий сезон - у него 36 очков и 12-я строчка. У "Мальорки" все сложнее - 18-е место и 26 баллов.
29-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"
"Эспаньол" - "Мальорка" - 1:0
Гол: де Томас, 42
"Эспаньол": Диего Лопес (Ойер, 46) - Хиль, Калеро, Кабрера, Педроса - Эррера, Баре (Морланес, 55) - Эмбарба (Меламед, 71), Дардер, Вильена (Видаль, 54) - де Томас (Морон, 86)
"Мальорка": Рико - Гонсалес (Ниньо, 90), Вальент, Раильо, Хауме Коста - Дани Родригес, Баба (Льябрес, 82), Антонио Санчес (Севилья, 60), Ли Кан Ин (Кубо, 60) - Анхель (Абдон, 46), Мурики
Предупреждения: Баре, 23, Морланес, 81, Видаль, 81 - Хауме Коста, 9, Мурики, 37, Раильо, 62
"Бетису" не хватило дисквалифицированного Набиля Фекира, а еще больше физики и эмоций после тяжелейшего вылета из Лиги Европы. Напомним, севильцы умудрились пропустить решающий гол от "Айнтрахта" после вратарского ляпа Руи Силвы на 121-й минуте.
Сегодня Мануэль Пеллегрини поставил в старт не португальца, а ветерана Клаудио Браво, и не прогадал - до перерыва тот потащил непростые удары от Аспаса и Браиса Мендеса.
"Бетис" ответил выпадами Хуанми и Борхи, но обоим сегодня катастрофично не хватало концентрации в завершающей стадии.
Если резюмировать, ничья, наверное, справедливый итог, хотя в концовке "Кельты" таки имели шикарный шанс победить - Мальо пробивал с нескольких метров, но умудрился промазать по воротам.
3 - Real Betis have drawn nil-nil for the third time in LaLiga under Manuel Pellegrini - this is the first one since April 2021 against Real Madrid at Alfredo Di Stéfano. Drought. pic.twitter.com/CCVXsuFiLS— OptaJose (@OptaJose) March 20, 2022
В таблице после ничьей "Бетис" остался 5-м с 50 очками; у "Сельты" - 36 баллов и 11-е место.
29-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"
"Сельта" - "Бетис" - 0:0
"Сельта": Дитуро - Мальо, Айду, Араухо (Мурильо, 68), Галан - Бельтран (Пинеда, 86) - Браис Мендес, Денис Суарес, Нолито (Тапиа, 67) - Аспас, Мина
"Бетис": Браво - Бельерин, Песселья, Бартра, Миранда - Акуоку, Гвидо Родригес - Каналес (Лайнес, 83), Карвалью, Хуанми (Хоакин, 76) - Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 90)
Предупреждения: Фонтан, 90+3 - Карвалью, 81, Песселья, 90
Если "Бетис" был выхолощен после Лиги Европы, то "Вильярреалу" не хватило сил после прохода "Ювентуса" в ЛЧ.
Все было настолько слабо, что Эмери пришлось делать тройную замену уже в перерыве, сняв с игры в том числе капитана и живого символа "Подводников" Дани Парехо - сегодня он просто стоял и все.
Отсюда и статистика по моментам - если честно, "Кадис" был намного острее. Алехо и Негредо, а во втором тайме еще и Идрисси по разу пробивали из убойных позиций, но выше всяких похвал сыграл Серхио Асенхо.
Гол Собрино на 90-й минуте - не случайность, а закономерный итог происходившего на поле. Рубен сегодня сильно вышел на замену и откликнулся на прострел от нашего старого знакомого Лукаса Переса.
1 - Cádiz have collected their first win against Villarreal in LaLiga, after drawing four and losing one of their previous five games against them in the Top-flight. New. pic.twitter.com/lBIQbdy0Ng— OptaJose (@OptaJose) March 20, 2022
Плохой матч четвертьфиналиста ЛЧ оставил его на 7-й строчке в таблице с 45 очками. А вот у "Кадиса" - праздник. Впервые за много месяцев южане покинули зону вылета - теперь они 17-е с 27 очками.
29-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"
"Кадис" - "Вильярреал" - 1:0
Гол: Собрино, 90
"Кадис": Ледесма - Акапо, Луис Эрнандес, Чуст, Эспино - Алехо (Хосе Мари, 67), Феде (Собрино, 67), Алькарас, Идрисси (Фали Хименес, 90+3) - Негредо, Лосано (Лукас Перес, 62)
"Вильярреал": Асенхо - Гаспар, Манди, Пау Торрес, Педраса - Чуквезе (Пино, 71), Парехо (Коклен, 46), Иборра (Капу, 46), Мой Гомес (Данжума, 46) - Ло Чельсо, Дья (Жерар Морено, 62)
Предупреждения: Лосано, 31, Идрисси, 48, Феде, 55 - Пау Торрес, 31, Капу, 48
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