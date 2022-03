Примера. Севилья - Реал Сосьедад 0:0. Нервион сыплется во всех турнирах

"Севилья" не смогла победить в 4-й раз в последних 5 турах Примеры. Вдобавок команда вылетела из Лиги Европы после решающего гола Андрея Ярмоленко. Привет, кризис!

О борьбе с "Реалом" за титул речь больше не идет - сегодня "Нервион" буквально выживал в матче с "Реал Сосьедадом", который ко всему играл без своего лидера Микеля Оярсабаля. "Писхуан" недовольно свистел, прячась от дождя, но фанаты были бессильны.

От своей команды они дождались только нескольких полумоментов за весь матч. Пожалуй, самый опасный - это когда Элустондо снял мяч с ноги Марсьяля, уже готового замыкать прострел.

Sevilla ???????????????? ???????????????????????? again! They’ve drawn seven of their last nine matches in #Laliga. Barcelona could leapfrog them if they win their remaining games. pic.twitter.com/8SX8KpNr0E