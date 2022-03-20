Примера. Севилья - Реал Сосьедад 0:0. Нервион сыплется во всех турнирах

"Севилья" не смогла победить в 4-й раз в последних 5 турах Примеры. Вдобавок команда вылетела из Лиги Европы после решающего гола Андрея Ярмоленко. Привет, кризис!

О борьбе с "Реалом" за титул речь больше не идет - сегодня "Нервион" буквально выживал в матче с "Реал Сосьедадом", который ко всему играл без своего лидера Микеля Оярсабаля. "Писхуан" недовольно свистел, прячась от дождя, но фанаты были бессильны.

От своей команды они дождались только нескольких полумоментов за весь матч. Пожалуй, самый опасный - это когда Элустондо снял мяч с ноги Марсьяля, уже готового замыкать прострел.

Sevilla ???????????????? ???????????????????????? again! They’ve drawn seven of their last nine matches in #Laliga. Barcelona could leapfrog them if they win their remaining games. pic.twitter.com/8SX8KpNr0E — SuperSport (@SuperSportTV) March 20, 2022

"Ла Реал" играл намного острее. Серлот мог забить еще до перерыва, но чудом промахнулся с пары метров. После перерыва шансы имели Янузай, Сильва, Гуриди - короче, чуть ли не полсостава гостей. Даже комментатор на испанском ТВ признал, что "Сосьедад" наиграл на минимальную победу, когда Диего Рико пробил мимо с лету метров с 10-ти.

"Севилье" повезло взять очко - теперь их у нее 57, и она остается второй в таблице. "Атлетико", правда, дышит в затылок - у него 54. Плюс у "Барсы" 51 и два матча в запасе, один из которых - Эль Класико, которое стартует через полчаса. Ситуация запутанная.

Касательно "Ла Реала", то у него 48 баллов и 6-я строчка, дающая право в новом сезоне сыграть в Лиге конференций. Не предел мечтаний для басков, прямо скажем.

29-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Реал Сосьедад" - 0:0

"Севилья": Буну - Навас, Кунде, Гудель, Аугустинссон - Оливер (Ракитич, 67), Дилейни (Монтьель, 80) - Окампос, Мунир (Жордан, 46), Корона (Ламела, 67) - Марсьяль (Эн-Несири, 59)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Сальдуа (Горосабель, 46), Элустондо, Ле Норманн, Рико - Порту (Исак, 75), Субименди, Мерино (Гуриди, 64), Янузай (Мартин, 86) - Рафинья (Давид Сильва, 64), Серлот

Предупреждения: Сальдуа, 32, Янузай, 82, Горосабель, 89