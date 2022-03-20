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Реал - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новая серия легендарного испанского Классического!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пять матчей подряд "Реал" не проигрывает "Барселоне". В последний раз каталонский гранд праздновал победу над своим главным соперником ещё в 2019 году и, что интересно, это случилось также на "Сантьяго Бернабеу". Сейчас Мадрид уверенно возглавляет таблицу: похоже, уже никто не сможет подвинуть его с первой строчки. В то же время, для "блауграна" турнирная мотивация крайне важна, ведь борьба за зону ЛЧ продолжается. Но это ведь
Чемпионат Испании
20 марта. Мадрид. Начало в 22:00
"Реал" - "Барселона"
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