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Реал - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Испания
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Новая серия легендарного испанского Классического!

Реал - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Пять матчей подряд "Реал" не проигрывает "Барселоне". В последний раз каталонский гранд праздновал победу над своим главным соперником ещё в 2019 году и, что интересно, это случилось также на "Сантьяго Бернабеу". Сейчас Мадрид уверенно возглавляет таблицу: похоже, уже никто не сможет подвинуть его с первой строчки. В то же время, для "блауграна" турнирная мотивация крайне важна, ведь борьба за зону ЛЧ продолжается. Но это ведь Эль Класико: эти матчи всегда важны, на каком бы месте соперники ни находились.

Чемпионат Испании
20 марта. Мадрид. Начало в 22:00
"Реал" - "Барселона"

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Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид)
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