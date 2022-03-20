Реал - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Пять матчей подряд "Реал" не проигрывает "Барселоне". В последний раз каталонский гранд праздновал победу над своим главным соперником ещё в 2019 году и, что интересно, это случилось также на "Сантьяго Бернабеу". Сейчас Мадрид уверенно возглавляет таблицу: похоже, уже никто не сможет подвинуть его с первой строчки. В то же время, для "блауграна" турнирная мотивация крайне важна, ведь борьба за зону ЛЧ продолжается. Но это ведь Эль Класико : эти матчи всегда важны, на каком бы месте соперники ни находились.

Чемпионат Испании

20 марта. Мадрид. Начало в 22:00

"Реал" - "Барселона"

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