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Реал - Барселона 0:4. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Испания
Обновлено
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Бенефис Обамейянга

Реал - Барселона 0:4. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Реал" не проигрывал "Барселоне" пять матчей подряд, и к этой встрече подходил, находясь выше в таблице. Однако сегодня каталонцы выглядели на голову лучше своего соперника и забили дважды ещё до перерыва. Ассистентский дубль себе в актив занёс Усман Дембеле: сперва он выполнил кросс с правого фланга на Обамейянга, а затем подачей с углового нашёл голову Араухо. За десять минут второго тайма "блауграна" довела счет до унизительного: Торрес забил третий гол после паса пяткой Обамейянга, а затем Пьер-Эмерик, перебросив вратаря, стал автором четвертого.

"Реал" - "Барселона" 0:4
Голы: Обамейянг 29, Араухо 38, Торрес 47, Обамейянг 53

Гол Обамейянга

Гол Араухо

Гол Торреса

Гол Обамейянга

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В статье: Барселона Реал (Мадрид)
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