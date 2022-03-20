Реал - Барселона 0:4. Видео голов и обзор матча (обновляется)

"Реал" не проигрывал "Барселоне" пять матчей подряд, и к этой встрече подходил, находясь выше в таблице. Однако сегодня каталонцы выглядели на голову лучше своего соперника и забили дважды ещё до перерыва. Ассистентский дубль себе в актив занёс Усман Дембеле: сперва он выполнил кросс с правого фланга на Обамейянга, а затем подачей с углового нашёл голову Араухо. За десять минут второго тайма "блауграна" довела счет до унизительного: Торрес забил третий гол после паса пяткой Обамейянга, а затем Пьер-Эмерик, перебросив вратаря, стал автором четвертого.

"Реал" - "Барселона" 0:4

Голы: Обамейянг 29, Араухо 38, Торрес 47, Обамейянг 53

Гол Обамейянга

Гол Араухо

Гол Торреса

Гол Обамейянга